Україна не піде на вимоги Росії: глава МЗС про майбутнє ОРДЛО

Кулеба нагадав, що РФ має виконувати умови угод

Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод. На думку Кремля, окуповані райони Донецької та Луганської областей мають бути інтегровані до складу країни на особливих умовах.

Про це Кулеба сказав під час брифінгу.

Реклама

"Російська версія майбутнього ОРДЛО – ці території будуть реінтегровані в Україну як окремі утворення з правом вето на прийняття будь-яких рішень на національному рівні, що стосуються стратегічного розвитку України. Цього не станеться ніколи", – сказав він.

Міністр нагадав про Мінські угоди. За його словами, вони мають на увазі, що цим територіям буде надано особливого статусу як частина реформи децентралізації, яка реалізується в Україні.

Також Кулеба зазначив, що Україна готова рухатись у напрямку виконання Мінських угод, але ніколи не погодиться з російською імплементацією.

Реклама

"Чому ми завжди чуємо меседжі про те, що це Україна має щось виконати? Це не ми є агресором, не ми блокуємо роботу ТКГ (Трьохсторонньої контактної групи. – Ред.). Не ми блокуємо проведення саміту "Нормандської четвірки". Давайте говорити про те, що має виконати Росія", – підсумував глава МЗС.

РФ хоче визнати незалежність "ЛДНР"