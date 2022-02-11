Підсумки "нормандської зустрічі": у Путіна порушили питання "особливого статусу" ОРДЛО

Дмитро Козак обурений принциповою позицією України щодо Донбасу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Україна на перемовинах радників "нормандської четвірки" відмовляється від прямого діалогу із представниками ОРДЛО. За його словами, це головна суперечність, яка затягнула перемовини.

Козак каже, що сьогоднішні "нормандські" переговори закінчилися без відчутних результатів та документів, повідомляє Telegram-канал РИА Новости.

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"Козак сказав, що Україна відмовилася у підсумковому документі цитувати Мінські угоди про те, що питання статусу Донбасу потрібно вирішувати у консультаціях з його представниками – і це головна суперечність, яка затягнула переговори", – йдеться у повідомленні.

Він також заявив, що Київ не дає ані позитивної, ані негативної відповіді на пропозиції Донбасу про майбутній статус у складі України – і "нікому не відомо, яким бачить спільне майбутнє з Донбасом, вони тримають це в секреті".

Дмитро Козак / Фото: сайт Кремля

Про що ще говорили у Берліні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив за підсумками переговорів у Берліні, що сторони мають намір продовжувати діалог.

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"Сьогодні ми не змогли дійти якогось спільного документу. Практично 9 годин тривали ці переговори... Ми продовжуємо працювати", – зазначив керівник Офісу президента.

Єрмак спрогнозував, що сторони "зустрічатимуться дуже скоро знову".

"Українська сторона налаштована на конструктивний діалог. Усі підтвердили сьогодні, що ми маємо Мінські домовленості, їх потрібно виконувати", – сказав він.

Україна не погоджується на ключову вимогу Кремля щодо Донбасу

Російська сторона наполягає, щоб українська влада обговорила надання особливого статусу Донбасу безпосередньо з представниками окупованих територій Донецької та Луганської області.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак раніше говорив, що українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих "ЛНР" та "ДНР".

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод.

"Російська версія майбутнього ОРДЛО – ці території будуть реінтегровані в Україну як окремі утворення з правом вето на прийняття будь-яких рішень на національному рівні, що стосуються стратегічного розвитку України. Цього не станеться ніколи", – сказав він.

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