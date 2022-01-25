Що буде, якщо РФ визнає "Л/ДНР" – Резніков пояснив

Міністр оборони додав, що має передчуття щодо подальших дій Росії

Олексій Резніков. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що можливе визнання Держдумою РФ так званих республік "ДНР" і "ЛНР" дорівнюватиме виходу цієї країни з Мінських домовленостей.

Про це повідомляє УНІАН.

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Міністр наголосив, що з такою ініціативою виступили російські комуністи. Мета такої ініціативи, на його думку, ховається у бажанні Росії змусити Україну нервувати.

"Ми не будемо з цього приводу нервувати" , – наголосив Резніков.

Він додав, що якщо Росія все ж таки ухвалить таке рішення, то це буде "очевидним кроком щодо виходу з Мінських угод, демонстрацією того, що вони по суті відмовляються від Мінських угод".

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Резніков уточнив, що Мінські угоди не є актом міжнародного юридичного характеру, але це політико-дипломатичні домовленості, які навіть схвалила Рада безпеки ООН.

"Якщо росіяни раптом визнають ці незаконні угруповання, то вони, по суті, продемонструють, що відмовляються від Мінських угод. І треба шукати якісь нові моделі взаємодії для виходу з цієї ситуації" , – сказав він.

Резніков додав, що відчуває, що у РФ не наважаться на це.

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