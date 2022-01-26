Прямих переговорів з "Л/ДНР" не буде – Єрмак про "нормандську" зустріч

Позиція України залишається незмінною, наголосив керівник ОПУ

Андрій Єрмак (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих республік "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає РБК.

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Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що на порядку денному переговорів "нормандських радників" у Парижі нібито порушать це питання. Єрмак спростував ці повідомлення у пресі.

"Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих переговорів з сепаратистами не було й не буде. А подібні вигадки з'являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці... Нехай ті, хто сьогодні бере участь у створенні цих фейків, йдуть і малюють на лобі червоні лінії, а у нас вони, як і українські інтереси, прошиті на підкірці", – сказав він.

За словами Єрмака, наразі конкретного порядку денного зустрічі "нормандських радників" немає.

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Керівник ОПУ наголосив лише на тому, що українська сторона планує обговорювати відновлення режиму припинення вогню, гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів, а також майбутню роботу в "нормандському форматі".

"На відміну від деяких політиків, ні бізнесу, ні переговорів ми з сепаратистами не ведемо і ніколи не вестимемо", – додав Єрмак.

За його словами, затверджувати будь-які документи у "нормандському форматі" мають право лише лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Зустрічі радників і міністрів у цьому форматі мають виключно консультаційний характер.

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"Будь-які інсинуації чи маніпуляції – це інсинуації та маніпуляції людей, зацікавлених у зриві переговорів", – наголосив Єрмак.

Зустріч у Парижі

Сьогодні, 26 січня, відбудуться переговори "Нормандської четвірки" на рівні політичних радників. Представники всіх країн-учасниць "Нормандії" зберуться в Парижі, щоб обговорити врегулювання ситуації на Донбасі.

Востаннє саміт проходив у Єлисейському палаці у 2019 році та став першою зустріччю лідерів у "нормандському форматі" з 2016 року. У ній взяли участь Володимир Путін, Володимир Зеленський, Ангела Меркель та Еммануель Макрон.

Україну у Парижі представить глава Офісу президента Андрій Єрмак. Росію – заступник глави адміністрації президента Дмитро Козак. Від Німеччини бере участь радник канцлера Єнс Плетнер, від Франції – радник президента Еммануель Бонн.

Також нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести тристоронню зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.