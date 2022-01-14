Оце так поворот! Зеленський запропонував Байдену "трьохсторонку" з Путіним

Єрмак розповів про реакцію американців на пропозицію Києва

Зеленський вигадав новий спосіб, як посадити Путіна за стіл переговорів. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру провести тристоронню зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. НВ.

Керівник ОПУ заявив під час розмови з американським дипломатом директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом, що Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.

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"Ми думаємо, це може спрацювати… Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з певним інтересом", – заявив голова ОПУ.

Зеленський ніяк не викличе Путіна на переговори