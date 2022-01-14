Оце так поворот! Зеленський запропонував Байдену "трьохсторонку" з Путіним

Президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру провести тристоронню зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. НВ.
Керівник ОПУ заявив під час розмови з американським дипломатом директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом, що Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.
"Ми думаємо, це може спрацювати… Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з певним інтересом", – заявив голова ОПУ.
Далі по темі
Зеленський ніяк не викличе Путіна на переговори
- Під час щорічного послання до Верховної Ради 1 грудня Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямих переговорів з російським лідером Володимиром Путіним і готовий обговорювати з ним закінчення війни.
- Доволі швидко у Москві відповіли на заяву президента Володимира Зеленського про прямі переговори з російським лідером Володимиром Путіним щодо врегулювання війни на Донбасі. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не вважає, що про це треба говорити з його шефом.
- Лідер України казав, що сподівається на повернення окупованого Криму. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що така риторика Києва не наближає прямі переговори двох країн.