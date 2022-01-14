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Оце так поворот! Зеленський запропонував Байдену "трьохсторонку" з Путіним

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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14 січня, 17:16
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Єрмак розповів про реакцію американців на пропозицію Києва
Зеленський вигадав новий спосіб, як посадити Путіна за стіл переговорів. Колаж "Сьогодні"
Зеленський вигадав новий спосіб, як посадити Путіна за стіл переговорів. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру провести тристоронню зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. НВ.

Керівник ОПУ заявив під час розмови з американським дипломатом директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом, що Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.

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"Ми думаємо, це може спрацювати… Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з певним інтересом", – заявив голова ОПУ.

Зеленський ніяк не викличе Путіна на переговори

  • Під час щорічного послання до Верховної Ради 1 грудня Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямих переговорів з російським лідером Володимиром Путіним і готовий обговорювати з ним закінчення війни.
  • Доволі швидко у Москві відповіли на заяву президента Володимира Зеленського про прямі переговори з російським лідером Володимиром Путіним щодо врегулювання війни на Донбасі. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не вважає, що про це треба говорити з його шефом.
  • Лідер України казав, що сподівається на повернення окупованого Криму. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що така риторика Києва не наближає прямі переговори двох країн.

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