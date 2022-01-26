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Прямых переговоров с "Л/ДНР" не будет – Ермак о "нормандской" встрече

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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26 января, 10:16
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Позиция Украины остается неизменной, подчеркнул руководитель ОПУ
Андрей Ермак (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Андрей Ермак (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Украинская сторона не будет вести прямые переговоры с террористами так называемых республик "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает РБК.

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Накануне в СМИ появилась информация о том, что на повестке дня переговоров "нормандских советников" в Париже якобы поднимут этот вопрос. Ермак опроверг эти сообщения в прессе.

"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте... Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке", – сказал он.

По словам Ермака, на данный момент конкретной повестки дня встречи "нормандских советников" нет.

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Руководитель ОПУ отметил лишь то, что украинская сторона планирует обсуждать возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также будущую работу в "нормандском формате".

"В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем и никогда вести не будем", – добавил Ермак.

По его словам, утверждать любые документы в нормандском формате имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России. Встречи советников и министров в этом формате носят исключительно консультационный характер.

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"Любые инсинуации или манипуляции – это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров", – подчеркнул Ермак.

Встреча в Париже

  • Сегодня, 26 января, состоятся переговоры "Нормандской четверки" на уровне политических советников. Представители всех стран-участниц "Нормандии" соберутся в Париже, чтобы обсудить урегулирование ситуации на Донбассе.
  • В последний раз саммит проходил в Елисейском дворце в 2019 году и стал первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года. В ней участвовали Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.
  • Украину в Париже представит глава Офиса президента Андрей Ермак. Россию – замглавы администрации президента Дмитрий Козак. От Германии участвует советник канцлера Йенс Плетнер, от Франции – советник президента Эммануэль Бонн.

Также напомним, Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести трехстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

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