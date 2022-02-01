"Ми дорослі хлопчики": Зеленський розповів, що робитиме з Мінськими угодами

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідально ставиться до міжнародних угод.
Про це він сказав на брифінгу після переговорів із прем'єр-міністром Великоъ Британії Борисом Джонсоном.
"Я вже не пам'ятаю, хто підписав Мінські угоди. Але я точно знаю, хто має їх виконувати. Ми несемо відповідальність за будь-які папери, документи чи закони. Ми відповідально ставимося до домовленостей", – сказав Зеленський.
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Український лідер додав, що "мінський" та "нормандський" формати – єдині, які працюють.
"Інтенсивність стрілянини знизилася, це важливо, бо хтось працює 24/7 і домовляється. Це неідеально, але інших майданчиків немає, працює хоч щось. З іншого боку ми ведемо багато переговорів щодо тристороннього та двостороннього форматів" , – сказав він.
Також президент зазначив, що Україна розуміє важливість Мінських угод.
"…сьогодні Україна розуміє, що вони важливі, ми боремося за те, щоб працювало хоч щось. Так, вони не ідеальні. Я незадоволений усіма пунктами, ми по-різному ставимося до їх виконання. Але ми дорослі хлопчики і повинні робити хоч щось, що приведе до деокупації", – сказав він.
Візит Джонсона до України
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 1 лютого прилетів до Києва, щоб обговорити з Володимиром Зеленським військову агресію Росії проти України Крім того, Велика Британія анонсувала виділення Україні 88 млн. фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.
- Візит також пов'язаний із новим Альянсом України з Великою Британією та Польщею. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.
- Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переніс телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним через Україну.
- Також Джонсон заявив, що вторгнення Росії в Україну стане поразкою для Путіна, а також прокоментував санкції проти Росії.