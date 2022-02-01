"Мы взрослые мальчики": Зеленский рассказал, что будет делать с Минскими соглашениями

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответственно относится к международным соглашениям.

Об этом он сказал на брифинге после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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"Минский и нормандский – это единственный формат, который работает, интенсивность стрельбы снизилась, это важно, потому что кто-то работает 24/7 и договаривается. Это неидеально, но других площадок нет, работает хоть что-то. С другой стороны мы ведем много переговоров о трехстороннем и двустороннем форматах", – сказал он.

Также президент отметил, что Украина понимает важность Минских соглашений.

"Но сегодня Украина понимает, что они важны, мы боремся за то, чтобы работало хоть что-то. Да, они не идеальны. Я недоволен всеми пунктами, мы по-разному относимся к их исполнению. Но мы взрослые мальчики и должны делать что-нибудь, что приведет к деоккупации", – сказал он.

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Джонсон прибыл в Киев обсудить помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Киев, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским военную агрессию России против Украины. Кроме того, Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.

Визит также связан с новым алльянсом Украины с Великобританией и Польшей. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.