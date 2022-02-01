"Ми вдаримо по інтересах Росії": Джонсон про жорсткі санкції

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Велика Британія разом з іншими країнами підготували санкції на випадок нового вторгнення Росії в Україну, які будуть введені, "щойно нога російського солдата перетне кордон".
Про це він заявив на брифінгу після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.
Джонсон зазначив, що санкції на випадок нового вторгнення РФ допоможуть цілеспрямовано бити по комерційних структурах Росії.
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"Ми підтримуємо відносини із союзниками. Важливо показати солідарність. Ми зможемо цілеспрямовано бити по інтересах Росії та її громадян. Важливо, щоб у Москві розуміли, що санкції автоматично діятимуть після вторгнення. Із США все погоджено. Ми підтримуємо відсіч України Росії, Україна буде битися до останньої краплі крові, це стримає Путіна від посилення конфлікту", – сказав він.
Візит Джонсона в Україну
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 1 лютого прилетів до Києва, щоб обговорити з Володимиром Зеленським можливу воєнну агресію Росії проти України. Крім того, Британія анонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.
- Візит також пов'язаний з новим альянсом України з Великою Британією та Польщею. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переніс телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним через Україну.
- Також Джонсон заявив, що вторгнення Росії в Україну стане поразкою Путіна.