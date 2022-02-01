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Путін не дочекався дзвінка Джонсона: прем'єр Великої Британії змінив плани

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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1 лютого, 18:28
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ЗМІ назвали нову дату розмови лідерів двох країн
Борис Джонсон (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Борис Джонсон (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переніс телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним. Тепер телефонна розмова відбудеться 2 лютого у другій половині дня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Розмову скасували на тлі дипломатичних зусиль, спрямованих на ослаблення напруженості між Москвою та Заходом через нарощування російських військ поблизу українського кордону.

Зазначимо, що спочатку дзвінок був запланований на 31 січня, але Джонсону довелося перенести його з невстановлених причин.

Візит Джонсона до України

  • У вівторок, 1 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України. Згідно з програмою візиту, британський прем'єр зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.
  • Вони обговорять із Володимиром Зеленським військову агресію Росії проти України. Крім того, Велика Британія анонсувала виділення Україні 88 млн. фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.
  • Також Велика Британія оголошує про допомогу Україні у розмірі 88 млн. фунтів стерлінгів для підтримки стабільності інститутів управління України та енергетичної незалежності, заявляли перед візитом у пресслужбі британського прем'єра.
  • Крім того, очікується, що за результатами переговорів Україна укладе новий союз із Великою Британією та Польщею. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.

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