Путін не дочекався дзвінка Джонсона: прем'єр Великої Британії змінив плани

ЗМІ назвали нову дату розмови лідерів двох країн

Борис Джонсон (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переніс телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним. Тепер телефонна розмова відбудеться 2 лютого у другій половині дня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Розмову скасували на тлі дипломатичних зусиль, спрямованих на ослаблення напруженості між Москвою та Заходом через нарощування російських військ поблизу українського кордону.

Зазначимо, що спочатку дзвінок був запланований на 31 січня, але Джонсону довелося перенести його з невстановлених причин.

Візит Джонсона до України