Путін не дочекався дзвінка Джонсона: прем'єр Великої Британії змінив плани

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переніс телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним. Тепер телефонна розмова відбудеться 2 лютого у другій половині дня.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Розмову скасували на тлі дипломатичних зусиль, спрямованих на ослаблення напруженості між Москвою та Заходом через нарощування російських військ поблизу українського кордону.
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Зазначимо, що спочатку дзвінок був запланований на 31 січня, але Джонсону довелося перенести його з невстановлених причин.
Візит Джонсона до України
- У вівторок, 1 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України. Згідно з програмою візиту, британський прем'єр зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.
- Вони обговорять із Володимиром Зеленським військову агресію Росії проти України. Крім того, Велика Британія анонсувала виділення Україні 88 млн. фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.
- Також Велика Британія оголошує про допомогу Україні у розмірі 88 млн. фунтів стерлінгів для підтримки стабільності інститутів управління України та енергетичної незалежності, заявляли перед візитом у пресслужбі британського прем'єра.
- Крім того, очікується, що за результатами переговорів Україна укладе новий союз із Великою Британією та Польщею. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.