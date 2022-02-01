Борис Джонсон благополучно приземлився у Києві – відео

Британський прем'єр прибув на зустріч із президентом України

Борис Джонсон прибув до України / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Великої Британії прилетів до Києва, де планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

BREAKING: Prime Minister Boris Johnson пройде в Києві впереді розмов з Ukraine's President Volodymyr Zelensky amid rising tensions with Russia.



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? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 і YouTube pic.twitter.com/wegIlYaFa5 - Sky News (@SkyNews) February 1, 2022

Мета візиту Джонсона

Борис Джонсон обговорить із Володимиром Зеленським військову агресію Росії проти України. Крім того, Велика Британія анонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.

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Велика Британія оголошує про допомогу Україні у розмірі 88 млн фунтів стерлінгів для підтримки стабільності інститутів управління України та енергетичної незалежності, заявляли перед візитом у пресслужбі британського прем'єра.

Крім того, очікується, що за результатами переговорів Україна укладе новий союз із Великою Британією та Польщею. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.

Зустрічі з іноземними партнерами

Прем'єр-міністр Польщі зустрівся раніше 1 лютого із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Після зустрічі він пообіцяв, що Польща надасть Україні зброю, і дорікнув Німеччині, що вона сприяє введенню в експлуатацію небезпечного для Європи газопроводу "Північний потік – 2".

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Окрім цього, цього тижня Україну відвідують глави МЗС Нідерландів, Греції, Німеччини та Франції. 30 січня до України з дводенним візитом прибула міністр оборони Канади Аніта Ананд. Глава Держдепу США Ентоні Блінкен приїжджав до України 19 січня.

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