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Союз України з Британією та Польщею: Кулеба назвав чотири важливі факти

Павло Заяць Павло Заяць
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1 лютого, 16:41
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Міністр розповів про українську стратегію "малих альянсів"
Кулеба пояснив, що дасть Україні новий альянс
Кулеба пояснив, що дасть Україні новий альянс / Фото: Колаж: Сьогодні

Союз України з Великою Британією та Польщею дозволить Києву зміцнювати безпеку, розвивати торгівлю та протистояти викликам з боку Росії.

Про це розповів у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Як зазначив міністр, сьогодні МЗС може повідомити чотири факти про "новий малий альянс".

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За словами глави МЗС, перший факт – з ініціативою початку такої тристоронньої співпраці у жовтні минулого року виступила Україна.

"Я вдячний колегам і друзям Ліз Трасс і Збігневу Рау (глави МЗС Великої Британії та Польщі. – Ред.), які жваво відгукнулися і закипіла тристороння робота по лінії МЗС трьох країн, в яку кожна країна робить рівноцінно важливий внесок", – сказав він.

Другий факт – новий формат є частиною української стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України.

"Ми не можемо чекати безпеки та процвітання в майбутньому, коли станемо членами ЄС та НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, згуртовуючи дружні та близькі за духом країни до малих альянсів. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання та посилюємо Балто-Чорноморську вісь.Так з'явилися Люблінський трикутник із Польщею та Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією та Молдовою", – пояснив Кулеба.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба

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Глава МЗС повідомив третій факт – новий формат не прив'язаний до локальної географії.

"Це об'єднання країн, що розділяють загальні принципи, що прагнуть зміцнювати безпеку і розвивати торгівлю, готових до конкретних дій. Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення загроз безпеці Європи та стратегію протидії викликам з боку РФ, але й великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, у тому числі відновлюваної. З'єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн та регіону загалом", – зазначив він.

Також Кулеба назвав четвертий факт – перше офіційне оголошення про створення нового формату заплановано МЗС трьох країн під час візиту Ліз Трасс до Києва.

"На жаль, вона захворіла на ковід і ми переносимо це оголошення пізніше. Проте за цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжуватимуть відточувати новий формат", – додав він.

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Плюси для України

Про переваги нового союзу висловлювалися експерти в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, ексглава МЗС Павло Клімкін вважає, що три країни разом можуть займатися виробництвом зброї. "Ідея така є, брити нам можуть допомогти. Трикутник – це завжди краще, ніж два", – сказав він.

Своєю чергою ексрадник Путіна Андрій Іларіонов заявив, що у нинішній ситуації формування нового політичного союзу в галузі безпеки для України "є цілком розумним, природним і бажаним".

Навіщо Великій Британії дружити з Україною

Політтехнолог Олег Постернак розповів, що Східна Європа "фактично залишена сама на себе, і Британія дуже активно та синхронно використовує зараз цю можливість".

"Вихід із Євросоюзу породжує відновлення неоімперського характеру британської зовнішньої політики. Це відповідає її стратегічним інтересам і, зокрема, відповідає британському досвіду зовнішньої політики до вступу до ЄС у 70-х роках", – пояснив він.

За словами експерта, у Києві сторони можуть обговорити "конкретну військово-технічну співпрацю, яка буде ключовим базовим інтересом у цих домовленостях".

Політолог Ганна Малкіна заявила, що Великій Британії необхідне таке об'єднання:

"На Європейському континенті розгортається боротьба за вплив між Європейським Союзом з одного боку та Великою Британією, яка має на меті відновити свою колишню міць – вже не як імперія, а як потужний геополітичний гравець (з іншого боку). Об'єднання навколо України, яка сьогодні у всіх світових ЗМІ, може бути першим кроком для Великої Британії для поширення такого протекторату, впливу на Східну Європу".

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