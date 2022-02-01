Союз Украины с Британией и Польшей: Кулеба назвал четыре важных факта

Союз Украины с Великобританией и Польшей позволит Киеву укреплять безопасность развивать торговлю и противостоять вызовам со стороны России.
Об этом рассказал в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как отметил министр, сегодня МИД может сообщить четыре факта о "новом малом альянсе".
По словам главы МИД, первый факт – с инициативой начала такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина.
Далее по теме
"Я благодарен коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау (главы МИД Великобритании и Польши – ред.), которые живо откликнулись и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна вносит равноценно важный вклад", – сказал он.
Второй факт – новый формат является частью украинской стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики.
"Мы не можем ждать безопасности и процветания в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой", – объяснил Кулеба.
Глава МИД сообщил третий факт – новый формат не привязан к локальной географии.
"Это объединение стран, разделяющих общие принципы, стремящихся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовых к конкретным действиям. Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и региона в целом", – отметил он.
Также Кулеба назвал четвертый факт – первое официальное объявление о создании нового формата было запланировано МИД трех стран во время визита Лиз Трасс в Киев.
"К сожалению, она заболела ковидом и мы переносим это объявление на позже. Однако за это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат", – добавил он.
Плюсы для Украины
О преимуществах нового союза высказывались эксперты в эфире телеканала "Украина 24".
Так, экс-глава МИД Павел Климкин считает, что три страны вместе могут заниматься производством оружия. "Идея такая есть, бритты нам могут помочь. Треугольник – это всегда лучше, чем два", – сказал он.
В свою очередь экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что в нынешней ситуации формирование нового политического союза в области безопасности для Украины "является совершенно разумным, естественным и желательным".
Зачем Великобритании дружить с Украиной
Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что Восточная Европа "фактически оставлена сама на себя, и Британия очень активно и синхронно использует сейчас эту возможность".
"Выход из Евросоюза порождает возобновление неоимперского характера британской внешней политики. Это отвечает ее стратегическим интересам и, в частности, отвечает британскому опыту внешней политики до вступления в ЕС в 70-х годах", – объяснил он.
По словам эксперта, в Киеве стороны могут обсудить "конкретное военно-техническое сотрудничество, которое будет ключевым базовым интересом в этих договоренностях".
Политолог Анна Малкина заявила, что Великобритании необходимо такое объединение:
"На Европейском континенте разворачивается борьба за влияние между Европейским Союзом с одной стороны и Великобританией, которая преследует цель восстановить свою былую мощь – уже не как империя, но как мощный геополитический игрок (с другой стороны). Объединение вокруг Украины, которая сегодня во всех мировых СМИ, может быть первым шагом для Великобритании для распространения такого протектората, влияния на Восточную Европу".