Союз Украины с Британией и Польшей: Кулеба назвал четыре важных факта

Министр рассказал об украинской стратегии "малых альянсов"

Кулеба объяснил, что даст Украине новый альянс / Фото: Коллаж: Сегодня

Союз Украины с Великобританией и Польшей позволит Киеву укреплять безопасность развивать торговлю и противостоять вызовам со стороны России.

Об этом рассказал в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как отметил министр, сегодня МИД может сообщить четыре факта о "новом малом альянсе".

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По словам главы МИД, первый факт – с инициативой начала такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина.

"Я благодарен коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау (главы МИД Великобритании и Польши – ред.), которые живо откликнулись и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна вносит равноценно важный вклад", – сказал он.

Второй факт – новый формат является частью украинской стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики.

"Мы не можем ждать безопасности и процветания в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой", – объяснил Кулеба.

Дмитрий Кулеба

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Глава МИД сообщил третий факт – новый формат не привязан к локальной географии.

"Это объединение стран, разделяющих общие принципы, стремящихся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовых к конкретным действиям. Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и региона в целом", – отметил он.

Также Кулеба назвал четвертый факт – первое официальное объявление о создании нового формата было запланировано МИД трех стран во время визита Лиз Трасс в Киев.

"К сожалению, она заболела ковидом и мы переносим это объявление на позже. Однако за это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат", – добавил он.

Плюсы для Украины

О преимуществах нового союза высказывались эксперты в эфире телеканала "Украина 24".

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Так, экс-глава МИД Павел Климкин считает, что три страны вместе могут заниматься производством оружия. "Идея такая есть, бритты нам могут помочь. Треугольник – это всегда лучше, чем два", – сказал он.

В свою очередь экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что в нынешней ситуации формирование нового политического союза в области безопасности для Украины "является совершенно разумным, естественным и желательным".

Зачем Великобритании дружить с Украиной

Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что Восточная Европа "фактически оставлена сама на себя, и Британия очень активно и синхронно использует сейчас эту возможность".

"Выход из Евросоюза порождает возобновление неоимперского характера британской внешней политики. Это отвечает ее стратегическим интересам и, в частности, отвечает британскому опыту внешней политики до вступления в ЕС в 70-х годах", – объяснил он.

По словам эксперта, в Киеве стороны могут обсудить "конкретное военно-техническое сотрудничество, которое будет ключевым базовым интересом в этих договоренностях".

Политолог Анна Малкина заявила, что Великобритании необходимо такое объединение: