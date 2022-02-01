Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 🔦 Обыск у Коболева ⛔ Кровавые "протесты" 📋 Как подготовиться к ЧС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

Союз Украины с Британией и Польшей: Кулеба назвал четыре важных факта

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 февраля, 16:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Министр рассказал об украинской стратегии "малых альянсов"
Кулеба объяснил, что даст Украине новый альянс
Кулеба объяснил, что даст Украине новый альянс / Фото: Коллаж: Сегодня

Союз Украины с Великобританией и Польшей позволит Киеву укреплять безопасность развивать торговлю и противостоять вызовам со стороны России.

Об этом рассказал в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как отметил министр, сегодня МИД может сообщить четыре факта о "новом малом альянсе".

Реклама

По словам главы МИД, первый факт – с инициативой начала такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина.

"Я благодарен коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау (главы МИД Великобритании и Польши – ред.), которые живо откликнулись и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна вносит равноценно важный вклад", – сказал он.

Второй факт – новый формат является частью украинской стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики.

"Мы не можем ждать безопасности и процветания в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой", – объяснил Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

Реклама

Глава МИД сообщил третий факт – новый формат не привязан к локальной географии.

"Это объединение стран, разделяющих общие принципы, стремящихся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовых к конкретным действиям. Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и региона в целом", – отметил он.

Также Кулеба назвал четвертый факт – первое официальное объявление о создании нового формата было запланировано МИД трех стран во время визита Лиз Трасс в Киев.

"К сожалению, она заболела ковидом и мы переносим это объявление на позже. Однако за это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат", – добавил он.

Плюсы для Украины

О преимуществах нового союза высказывались эксперты в эфире телеканала "Украина 24".

Реклама

Так, экс-глава МИД Павел Климкин считает, что три страны вместе могут заниматься производством оружия. "Идея такая есть, бритты нам могут помочь. Треугольник – это всегда лучше, чем два", – сказал он.

В свою очередь экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что в нынешней ситуации формирование нового политического союза в области безопасности для Украины "является совершенно разумным, естественным и желательным".

Зачем Великобритании дружить с Украиной

Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что Восточная Европа "фактически оставлена сама на себя, и Британия очень активно и синхронно использует сейчас эту возможность".

"Выход из Евросоюза порождает возобновление неоимперского характера британской внешней политики. Это отвечает ее стратегическим интересам и, в частности, отвечает британскому опыту внешней политики до вступления в ЕС в 70-х годах", – объяснил он.

По словам эксперта, в Киеве стороны могут обсудить "конкретное военно-техническое сотрудничество, которое будет ключевым базовым интересом в этих договоренностях".

Политолог Анна Малкина заявила, что Великобритании необходимо такое объединение:

"На Европейском континенте разворачивается борьба за влияние между Европейским Союзом с одной стороны и Великобританией, которая преследует цель восстановить свою былую мощь – уже не как империя, но как мощный геополитический игрок (с другой стороны). Объединение вокруг Украины, которая сегодня во всех мировых СМИ, может быть первым шагом для Великобритании для распространения такого протектората, влияния на Восточную Европу".

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Владычица морей и всей Европы": почему Великобритания защищает Украину и чего ждать от Джонсона в Киеве Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Приструнить депутатов и договориться о Донбассе: почему на самом деле закрыли Верховную Раду Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Doodle Сегодня
1 февраля. Александр Селькирк. Ровно 313 лет назад британский парусник "Герцог" под командованием второго капитана Томаса Довера обнаружил на одном из островов архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане шотландского моряка…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.46

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

31.75

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

205 775

заболело за неделю в Украине

+70%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять