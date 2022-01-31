Зеленский передумал идти в ЕС? В Европе зреет новый альянс двух стран с Украиной

Украина может получить гарантии безопасности без членства в НАТО

Матеуш Моравецкий, Владимир Зеленский и Борис Джонсон / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министры Великобритании и Польши – Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий – во время визита в Киев могут объявить о новом формате сотрудничества с Украиной.

Их визит состоится после того, как президент Владимир Зеленский упрекнул европейских союзников, в первую очередь Германию, в желании найти компромисс в Россией. Эксперты считают, что сегодня в Европе может сформироваться новый союз трех стран – Великобритании, Польши и Украины.

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Зачем Великобритании дружить с Украиной

Политтехнолог Олег Постернак в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Восточная Европа "фактически оставлена сама на себя, и Британия очень активно и синхронно использует сейчас эту возможность".

"Выход из Евросоюза порождает возобновление неоимперского характера британской внешней политики. Это отвечает ее стратегическим интересам и, в частности, отвечает британскому опыту внешней политики до вступления в ЕС в 70-х годах", – объяснил он.

По словам эксперта, в Киеве стороны могут обсудить "конкретное военно-техническое сотрудничество, которое будет ключевым базовым интересом в этих договоренностях".

"Еще говорят об оборонном соглашении, которое будет немного даже более значимым и содержательным, чем последнее оборонное соглашение между Украиной и США, подписанное Зеленским во время последнего визита президента Украины в США. Плюс будут обсуждаться некоторые энергетические вопросы, поскольку Польша и Украина имеют приблизительно одинаковые проблемы по "Северному потоку – 2", – сказал Постернак.

Он отметил, что Великобритания "будет заинтересована в том, чтобы немного подвинуть Германию и Францию с точки зрения стратегических интересов в Восточной Европе".

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Политолог Анна Малкина заявила, что Великобритании необходимо такое объединение:

"На Европейском континенте разворачивается борьба за влияние между Европейским Союзом с одной стороны и Великобританией, которая преследует цель восстановить свою былую мощь – уже не как империя, но как мощный геополитический игрок (с другой стороны). Объединение вокруг Украины, которая сегодня во всех мировых СМИ, может быть первым шагом для Великобритании для распространения такого протектората, влияния на Восточную Европу".

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Что это даст Украине

Пользу такого союза объяснил экс-глава МИД Павел Климкин.

"Великобритания, Польша и Украина – классная история... Мы можем вместе разрабатывать и производить оружие. Мы можем координировать, возможно, поставки оружия. И Британия одна из тех, кто нам дал оружие. Эти гранатометы городского боя классные, они позволяют в городе чувствовать себя довольно уверенно. Почему мы с поляками до сих пор не производим вертолеты? Идея такая есть, бритты нам могут помочь. Треугольник – это всегда лучше, чем два", – сказал он.

Экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что в нынешней ситуации формирование нового политического союза в области безопасности для Украины "является совершенно разумным, естественным и желательным".

"Это не альтернатива НАТО. Ни польский, ни британский премьер не имеют в виду создавать какую-либо альтернативу. Но в нынешних условиях видно, что некоторые члены НАТО не готовы оказывать помощь и поддержку Украине, которую необходимо оказать… Настоящие друзья и союзники Украины в этом мире пытались и пытаются найти формулу, которая могла бы помочь Украине защитить свою независимость и суверенитет, обеспечить более высокий уровень безопасности, не вовлекая тех членов НАТО, кто к этому еще не готов", – сказал Илларионов.

Джонсон перед визитом в Украину поедет к Путину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе планирует призвать его "отойти от края бездны".

"Что я скажу президенту Путину, как я уже говорил раньше, так это то, что я считаю, что нам действительно всем нужно отступить от края пропасти. И я думаю, что России нужно отступить от края пропасти", – сказал Джонсон.

Известно, что британский премьер из-за эскалации конфликта между Украиной и Россией изменил график зарубежных поездок на февраль.