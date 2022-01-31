Зеленський передумав іти в ЄС? В Європі назріває новий альянс двох країн з Україною

Україна може отримати гарантії безпеки без членства в НАТО

Матеуш Моравецький, Володимир Зеленський та Борис Джонсон / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністри Великої Британії та Польщі – Борис Джонсон та Матеуш Моравецький – під час візиту в Київ можуть оголосити про новий формат співпраці з Україною.

Їхній візит відбудеться після того, як президент Володимир Зеленський дорікнув європейським союзникам, насамперед Німеччині, у бажанні знайти компроміс у Росією. Експерти вважають, що сьогодні в Європі може сформуватися новий союз трьох країн – Великої Британії, Польщі та України.

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Навіщо Великій Британії дружити з Україною

Політтехнолог Олег Постернак в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Східна Європа "фактично залишена сама на себе, і Британія дуже активно та синхронно використовує зараз цю можливість".

"Вихід з Євросоюзу породжує відновлення неоімперського характеру британської зовнішньої політики. Це відповідає її стратегічним інтересам і, зокрема, відповідає британському досвіду зовнішньої політики до вступу в ЄС у 70-х роках", – пояснив він.

За словами експерта, у Києві сторони можуть обговорити "конкретну військово-технічну співпрацю, яка буде головним базовим інтересом у цих домовленостях".

"Ще говорять про оборонну угоду, яка буде трохи навіть більш значущою і змістовною, ніж остання оборонна угода між Україною та США, підписана Зеленським під час останнього візиту президента України до США. Плюс обговорюватимуться деякі енергетичні питання, оскільки Польща та Україна мають приблизно однакові проблеми щодо "Північного потоку – 2", – сказав Постернак.

Він зазначив, що Велика Британія "буде зацікавлена в тому, щоб трохи посунути Німеччину та Францію з погляду стратегічних інтересів у Східній Європі".

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Політолог Ганна Малкіна заявила, що Великій Британії потрібне таке об'єднання:

"На Європейському континенті розгортається боротьба за вплив між Європейським Союзом з одного боку та Великою Британією, яка має на меті відновити свою колишню міць – вже не як імперія, але як потужний геополітичний гравець (з іншого боку). Об'єднання навколо України, яка сьогодні у всіх світових ЗМІ, може бути першим кроком для Великої Британії для поширення такого протекторату, впливу на Східну Європу".

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Що це дасть Україні

Користь такого союзу пояснив ексглава МЗС Павло Клімкін.

"Велика Британія, Польща та Україна – класна історія... Ми можемо разом розробляти та виробляти зброю. Ми можемо координувати, можливо, постачання зброї. І Британія – одна з тих, хто нам дав зброю. Ці гранатомети міського бою класні, вони допомагають у місті почуватися досить впевнено. Чому ми з поляками досі не виробляємо гелікоптери? Ідея така є, брити нам можуть допомогти. Трикутник – це завжди краще, ніж два", – сказав він.

Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що в нинішній ситуації формування нового політичного союзу в галузі безпеки для України "є цілком розумним, природним і бажаним".

"Це не альтернатива НАТО. Ні польський, ні британський прем'єр не мають на увазі створювати будь-яку альтернативу. Але за нинішніх умов видно, що деякі члени НАТО не готові надавати допомогу та підтримку Україні, яку необхідно надати... Справжні друзі та союзники України у цьому світі намагалися і намагаються знайти формулу, яка б могла допомогти Україні захистити свою незалежність і суверенітет, надати більш високий рівень безпеки, не залучаючи тих членів НАТО, хто до цього ще не готовий", – сказав Ілларіонов.

Джонсон перед візитом в Україну поїде до Путіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним цього тижня планує закликати його "відійти від краю безодні".

"Що я скажу президенту Путіну, як я вже говорив раніше, то це те, що я вважаю, що нам дійсно всім потрібно відступити від краю прірви. І я думаю, що Росії потрібно відступити від краю прірви", – сказав Джонсон.

Відомо, що британський прем'єр через ескалацію конфлікту між Україною та Росією змінив графік закордонних поїздок на лютий.