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Єрмак заявив про розгляд законів про Мінські домовленості

Павло Заяць Павло Заяць
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11 лютого, 01:14
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Керівник Офісу президента поділився очікуваннями від наступного засідання ТКГ щодо Донбасу
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловив сподівання, що на наступному засіданні Тристоронньої групи щодо Донбасу розглядатимуться закони, передбачені Мінськими угодами.

Таку заяву він зробив на брифінгу після переговорів радників "нормандської четвірки" 10 лютого. За його словами, всі "висловили повну прихильність до режиму припинення вогню, тільки в цьому режимі є можливість продовжувати переговори".

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"Сподіваюся, що на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи продовжиться розгляд питань, пов'язаних із законами, які передбачені Мінськими угодами. У нас сьогодні є кілька успішних кейсів, коли ухвалювалися рішення щодо режиму припинення вогню. Робота триває, гадаю, ми досягнемо бажаного та важливого результату. Також ми сподіваємося, що на наступному засіданні ТКГ будуть розблоковані гуманітарні питання щодо обміну полоненими, відкриття КПВВ, які більше року готові з української сторони", – зазначив керівник Офісу президента.

Про що ще говорили

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив за підсумками переговорів, що сторони мають намір продовжувати діалог.

"Сьогодні ми не змогли дійти якогось спільного документу. Практично 9 годин тривали ці переговори... Ми продовжуємо працювати", – зазначив керівник Офісу президента.

Єрмак спрогнозував, що сторони "зустрічатимуться дуже скоро знову".

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"Українська сторона налаштована на конструктивний діалог. Усі підтвердили сьогодні, що ми маємо Мінські домовленості, їх потрібно виконувати", – сказав він.

Росія звинувачує Україну у затягуванні переговорів

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Україна на переговорах відмовляється від прямого діалогу із представниками ОРДЛО. За його словами, це головна розбіжність, що затягнула переговори.

Він також заявив, що Київ не дає ані позитивної, ані негативної відповіді на пропозиції Донбасу про майбутній статус у складі України – і "нікому не відомо, яким бачить спільне майбутнє з Донбасом, вони тримають це в секреті".

Україна не погоджується на ключову вимогу Кремля щодо Донбасу

Російська сторона наполягає, щоб українська влада обговорила надання особливого статусу Донбасу безпосередньо з представниками окупованих територій Донецької та Луганської області.

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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак раніше говорив, що українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих "ЛНР" та "ДНР".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод.

"Російська версія майбутнього ОРДЛО – ці території будуть реінтегровані в Україну як окремі утворення з правом вето на прийняття будь-яких рішень на національному рівні, що стосуються стратегічного розвитку України. Цього не станеться ніколи", – сказав він.

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