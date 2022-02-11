Ермак заявил о рассмотрении законов о Минских договоренностях

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что на следующем заседании Трехсторонней группы по Донбассу будут рассматриваться законы, связанные с имплементацией Минских соглашений.
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что на следующем заседании Трехсторонней группы по Донбассу будут рассматриваться законы, связанные с имплементацией Минских соглашений.
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