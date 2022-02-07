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СЕГОДНЯ Власть События

Хуже Чечни: какой сценарий по Украине готовит Путин

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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7 февраля, 19:04
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Украину будут принуждать согласиться с российской трактовкой Минских соглашений
Путин навязывает свой сценарий урегулирования конфликта на Донбассе
Путин навязывает свой сценарий урегулирования конфликта на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин добивается того, чтобы Украина платила дань оккупированным районам Донбасса так же, как сама РФ с 90-х годов платит Чечне.

Такое мнение высказали эксперты в эфире телеканала "Украина 24".

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Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко считает, что в ближайшее время Украину будут принуждать к выполнению Минских соглашений в российской трактовке.

"К сожалению, нас будут принуждать к Минским соглашениям – Германия, США, Франция и так далее. Каждый из визитеров, который прибывает в Киев, так или иначе говорит – Минские соглашения. Нет для нас на сегодняшний момент ничего хуже, чем если бы мы пошли на подписание в российской интерпретации Минских соглашений", – подчеркнул он.

По словам эксперта, фактически это означает "присоединение Украины к ОРДЛО со всеми возможными последствиями".

"Мы получим кадыровщину на территории Украины. Об этом в том числе будут вестись переговоры", – считает Денисенко.

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У Путина есть альтернатива вторжению в Украину

Профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отметил, что 10 февраля будет встреча советников глав "нормандского формата", на которой от Украины будут требовать прямых переговоров с главарями оккупационных администраций.

"Фактически, это будет означать их легитимизацию. Тогда Россия из страны-агрессора де-факто превратится в страну-посредника, на чем и настаивает Кремль... Я не рассматриваю вариант полномасштабной агрессии как наиболее вероятный. Все можно сделать по-другому", – заявил Яли.

Он напомнил публикации западных СМИ относительно того, что Россия собирается создать в Украине оккупационный марионеточный режим.

"На самом деле, это вариант Чечни, Путин настаивает. Но он намного хуже для Украины, потому что в отличие от России, которая фактически платит репарации, начиная с 90-х годов, у нас нет ни нефти, ни газа, ни миллиардных прибылей для того, чтобы платить им дань и содержать эти военные корпуса, военные базы на нашей территории", – подчеркнул эксперт.

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Украина никогда не пойдет на требования России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не согласится с российской трактовкой Минских соглашений. По мнению Кремля, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей должны быть интегрированы в состав страны на особых условиях.

"Российская версия будущего ОРДЛО – эти территории будут реинтегрированы в Украину как отдельные образования, с правом вето на принятие любых решений на национальном уровне, касающихся стратегического развития Украины. Этого не произойдет никогда", – сказал он.

РФ хочет признать независимость "ЛДНР"

19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления внесли 11 депутатов-коммунистов.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук дал совет Российской Федерации на фоне ее планов. По его словам, попытки психологического давления на Украину продолжаются. Стефанчук предложил России сосредоточиться на своих проблемах.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возможное признание Госдумой РФ так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет равно выходу России из Минских договоренностей.

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