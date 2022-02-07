Гірше за Чечню: який сценарій по Україні готує Путін

Україну змушуватимуть погодитися з російським трактуванням Мінських угод

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін добивається того, щоб Україна платила данину окупованим районам Донбасу так, як і сама РФ з 90-х років платить Чечні.

Таку думку висловили експерти в ефірі телеканалу "Україна 24" .

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Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко вважає, що найближчим часом Україну примушуватимуть до виконання Мінських угод у російському трактуванні.

"На жаль, нас примушуватимуть до Мінських угод – Німеччина, США, Франція і так далі. Кожен із візитерів, який прибуває до Києва, так чи інакше каже – Мінські угоди. Немає для нас на сьогодні нічого гіршого, ніж якби ми пішли на підписання у російській інтерпретації Мінських угод", – наголосив він.

За словами експерта, фактично це означає "приєднання України до ОРДЛО зі всіма можливими наслідками".

"Ми отримаємо кадировщину на території України. Про це зокрема вестимуться переговори", – вважає Денисенко.

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Путін має альтернативу вторгненню в Україну

Професор кафедри міжнародних відносин НАУ Максим Ялі зазначив, що 10 лютого буде зустріч радників голів "нормандського формату", на якій від України вимагатимуть прямих переговорів із ватажками окупаційних адміністрацій.

"Фактично, це означатиме їхню легітимізацію. Тоді Росія з країни-агресора де-факто перетвориться на країну-посередника, на чому і наполягає Кремль... Я не розглядаю варіант повномасштабної агресії як найвірогідніший. Все можна зробити по-іншому", – заявив Ялі.

Він нагадав публікації західних ЗМІ щодо того, що Росія має намір створити в Україні окупаційний маріонетковий режим.

"Насправді, це варіант Чечні, Путін наполягає. Але він набагато гірший для України, бо на відміну від Росії, яка фактично платить репарації, починаючи з 90-х років, ми не маємо ні нафти, ні газу, ні мільярдних прибутків. Для того, щоб платити їм данину та утримувати ці військові корпуси, військові бази на нашій території", – наголосив експерт.

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Україна ніколи не піде на вимоги Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод. На думку Кремля, окуповані райони Донецької та Луганської областей мають бути інтегровані до складу країни на особливих умовах.

"Російська версія майбутнього ОРДЛО – ці території будуть реінтегровані в Україну як окремі утворення, з правом вето на прийняття будь-яких рішень на національному рівні щодо стратегічного розвитку України. Цього не відбудеться ніколи", – сказав він.

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