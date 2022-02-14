Зеленский передаст Шольцу скандальные законы по Донбассу

Украина предоставит законопроект об особом статусе Донбасса. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Трансляцию вел телеканал Украина 24.
По его словам, в этом его заверил президент Владимир Зеленский.
"Зеленский меня заверил, что Украина предоставит мне проект закона относительно особого статуса (Донбасса – ред.) и местных выборов для дискуссий", – сказал Шольц.
Особый статус Донбасса
Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят Верховной Радой в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом.
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Документ предусматривает амнистию для участников событий на Донбассе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку со стороны Украины для восстановления промышленности и инфраструктуры.
1 октября 2019 года украинские власти одобрили текст так называемой "формулы Штайнмайера", которая предполагает мирное урегулирование ситуации на Донбассе.
По решению Верховной Рады, вышеперечисленные статьи закона вступят в силу только после того, как российские войска и техника покинут оккупированные территории, а также после проведения внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины.
Вопрос остается не решен
- 10 февраля, в Берлине состоялась очередная "нормандская встреча" советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Переговоры продолжались почти 9 часов, но не привели к подписанию общего документа. Камнем преткновения стал пункт Минских соглашений об особом статусе Донбасса.
- Российская сторона настаивает, чтобы украинские власти обсудили предоставление особого статуса Донбассу напрямую с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.
- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее говорил о том, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с террористами так называемых "ЛНР" и "ДНР".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также заявил, что Украина никогда не согласится с российской трактовкой Минских соглашений.