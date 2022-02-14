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Зеленский передаст Шольцу скандальные законы по Донбассу

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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14 февраля, 17:24
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После их изучения будут соответствующие дискуссии и обсуждения
Канцлер Германии Олаф Шольц ( фото слева) и президент Украины Владимир Зеленский ( фото справа)
Канцлер Германии Олаф Шольц ( фото слева) и президент Украины Владимир Зеленский ( фото справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина предоставит законопроект об особом статусе Донбасса. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Трансляцию вел телеканал Украина 24.

По его словам, в этом его заверил президент Владимир Зеленский.

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"Зеленский меня заверил, что Украина предоставит мне проект закона относительно особого статуса (Донбасса – ред.) и местных выборов для дискуссий", – сказал Шольц.

Особый статус Донбасса

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят Верховной Радой в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом.

Документ предусматривает амнистию для участников событий на Донбассе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку со стороны Украины для восстановления промышленности и инфраструктуры.

1 октября 2019 года украинские власти одобрили текст так называемой "формулы Штайнмайера", которая предполагает мирное урегулирование ситуации на Донбассе.

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По решению Верховной Рады, вышеперечисленные статьи закона вступят в силу только после того, как российские войска и техника покинут оккупированные территории, а также после проведения внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины.

Вопрос остается не решен

  • 10 февраля, в Берлине состоялась очередная "нормандская встреча" советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Переговоры продолжались почти 9 часов, но не привели к подписанию общего документа. Камнем преткновения стал пункт Минских соглашений об особом статусе Донбасса.
  • Российская сторона настаивает, чтобы украинские власти обсудили предоставление особого статуса Донбассу напрямую с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.
  • Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее говорил о том, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с террористами так называемых "ЛНР" и "ДНР".
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также заявил, что Украина никогда не согласится с российской трактовкой Минских соглашений.

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