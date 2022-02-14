Шольц прибув до України – розпочалися переговори із Зеленським (відео)

Шольц сподівається обговорити способи досягнення прогресу у виконанні Мінських угод

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прилетів до України, щоб зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляють "Сьогодні".

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При цьому кортеж канцлера Німеччини Олафа Шольца виїхав із "Борисполя" і попрямував до Маріїнського палацу, де пройде зустріч із президентом України Володимиром Зеленським:

Також президент України зустрів канцлера біля Маріїнського палацу. Почалися переговори.

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Приїзд канцлера

Як зазначається, Шольц сподівається обговорити способи досягнення прогресу у виконанні мінських мирних угод, спрямованих на припинення конфлікту на сході України. При цьому у вівторок канцлер поїде до Москви, щоб зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним у рамках дипломатичних зусиль щодо послаблення напруженості.

Reuters писали, що Шольц повідомить Путіну, що Росія зіткнеться з "важкими наслідками", якщо нападе на Україну, але Берлін не очікує на конкретні результати від обговорень.

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В Офісі президента зазначали, що о 14:20 відбудеться зустріч президента України та федерального канцлера із представниками ЗМІ.

Загроза вторгнення в Україну

Росія стягнула війська чисельністю понад сто тисяч до кордону України. Вона розпочне вторгнення 16 лютого, повідомила з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg. Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.

Видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ймовірність нового вторгнення Росії в Україну зростає.

Нагадаємо, віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, що стурбований зростанням напруженості біля кордонів України. За його словами, дуже добре, що канцлер Олаф Шольц приїде до Києва у понеділок.

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