Шольц после встречи с Путиным: Зеленский пообещал обсудить законы по Донбассу

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что президент Украины пообещал обсудить законы по Донбассу.

""Зеленский твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Донбасса и изменения конституции. Дипломатические возможности урегулирования вокруг Украины пока не исчерпаны, мы не должны зайти в тупик, который обернется бедой для всех", – сказал Шольц.

Также Шольц отметил, что срочно необходима деэскалация вокруг Украины, война не должна начаться.

Реклама

Новость дополняется...