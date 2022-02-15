Війни не буде? Росія почала відведення військ від України

Представник Міноборони РФ заявив, що підрозділи виконали свої завдання

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Південний та Західний військові округи Російської Федерації розпочали повернення військ у місця дислокації після навчань.

Про це повідомив журналістам офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков

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Рух у гарнізони

"Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантажуватися в залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", – сказав Конашенков.

Зазначимо, що до Південного та Західного військових округів відносяться, серед іншого, Воронезька, Курська, Ростовська та Брянська області, які межують з Україною. У цих областях раніше неодноразово відзначалося накопичення військ Росії.

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Загроза вторгнення Росії

Раніше повідомлялося, що РФ стягнула понад 100 тисяч військових до кордону з Україною. Вторгнення може розпочатися вже 16 лютого, повідомило з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg.

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Водночас група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.

Також РФ відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону, назвавши його неприйнятним.

Нагадаємо, Україна скликає термінову зустріч із РФ та всіма державами – учасниками Віденського документа для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж українського кордону та у тимчасово окупованому Криму.

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