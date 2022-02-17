Прем'єр Італії: Зеленський попросив влаштувати розмову з Путіним

Володимир Зеленський попросив посередництво Італії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський попросив посередництво Італії щодо своєї розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це заявив у четвер прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, повідомляють РІА Новини.

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"Попросив поговорити з Путіним"

"Президент Зеленський у нашій розмові попросив про можливість поговорити з Путіним, і щоб Італія могла в цьому допомогти. З тим самим проханням звернулися учасники сьогоднішньої зустрічі. Це буде непросто, але мета полягає в тому, щоб президенти Росії та України сіли за один стіл" , – сказав Драгі.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі. / Фото: REUTERS

Загроза нападу РФ на Україну

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомило з посиланням на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого. Однак у вказаний час прогнозований ракетний удар по Україні не відбувся.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

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Речниця Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким затверджено Стратегію держбезпеки України. У цьому державному документі Росія вказана як загроза безпеці нашій країні.

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