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Зеленський: Деякі країни не хочуть вступу України до НАТО

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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17 лютого, 15:40
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За словами президента, питання вступу України до НАТО має вирішуватись на референдумі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Коли Україна хоче говорити про свою незалежність, багато інших країн мають якісь "свої зацікавленості".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє РБК-Україна.

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"Деякі країни не хочуть бачити нас у НАТО"

За його словами, Україні дуже складно бути незалежною, а НАТО – один з яскравих прикладів.

"Україна вирішує йти до НАТО... Довгий час іде, а відстань до НАТО не скорочується. Які причини? Це питання не філософське, є конкретні причини. І Росія, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деякі країни-члени НАТО, які підтримують Росію у цьому питанні", – сказав він.

Володимир Зеленський: "Ця інформація тільки провокує паніку та не допомагає нам"
Володимир Зеленський: "Ця інформація тільки провокує паніку та не допомагає нам" / Фото: Офис Президента Украины

Водночас він не назвав країн, які не хочуть, щоб Україна була в НАТО:

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"Ми не можемо заплющувати очі і говорити про те, що тільки Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО. Це неправда. Я вам не відкриватиму назви цих країн, тому що для мене сьогодні найвища зацікавленість, щоб усі ці країни підтримували нас. Нам дуже непросто з такими сусідами, тому нам будь-які ризики та дипломатичні конфлікти зараз не потрібні".

РФ використовує питання НАТО

Крім цього, президент заявив, що Росія використовує питання НАТО як "виправдання військ на кордоні України". За його словами, питання вступу України до НАТО має вирішуватись на референдумі.

"Такі питання має вирішувати лише народ, а потім уже вносити до Конституції. Але ми там, де ми вже є... Сьогодні гостро не стоїть питання щодо дати – це РФ сьогодні використовує це як сигнал, виправдання, чому вони стоять на кордоні, що вони нібито захищають свій суверенітет", – сказав Зеленський.

Також Володимир Зеленський зазначив, що ця інформація "перекручена і деякі європейські країни підігрують Росії".

Зеленський відповів Шольцу

Президент також заявив, що Німеччина та Франція повинні бути зацікавлені у вступі України до НАТО. За його словами, вони "мають для цього робити більше".

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/ Фото: president.gov.ua

Серед іншого він зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон "підтримуватиме українське рішення", а канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на ситуацію на останній зустрічі в Києві.

"Він сказав, що всі розуміють, що Україна найближчим часом не вступить до НАТО. То був його сигнал, він був публічний. Чи це його думка, чи то думка Німеччини, чи це його бачення, чи реакція на ті чи інші розмови з іншими державами. Мені важко сказати", – сказав Зеленський.

За словами президента, у Мюнхені буде зустріч Зеленського з канцлером Німеччини, де це питання буде обговорено ще раз.

Нагадаємо, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не чинитимуть тиск на Україну та інші країни щодо вступу до НАТО.

"Наша позиція полягає в тому, що ми не збираємося чинити тиск на Україну чи будь-яку іншу країну для того, щоб вони приєднувалися або не приєднувалися до якогось альянсу. Кожна країна має право на суверенітет і територіальну цілісність, це їх вибір . Це питання з боку США не порушувалося", – заявила Псакі.

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