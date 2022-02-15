Перед Україною зачинили двері до НАТО — заява Шольца

Під час свого візиту до Москви та зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, загалом, ніхто не чекає в НАТО нових членів, зокрема Україну. Принаймні ніякого розширення не буде за його каденцію.
Про це повідомляє РІА "Новини".
Заява
"Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО. Розширення не планується, не обговорюється, його немає на порядку денному. Нам не доведеться цією темою займатися, поки кожен з нас перебуває на своїй посаді. Я не знаю, скільки залишатиметься президент (Путін. – Ред.) на своїй посаді, я думаю, це може бути довго, але не вічно. Ми цим займатися не будемо", – сказав Шольц під час пресконференції у Кремлі.
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Путіну цього все одно мало. Він продовжує наполягати на отриманні офіційного документу про невступ України, Молдови та Грузії в НАТО.
"Ось ви сказали чудову фразу: "Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО". Що це означає – "кажуть"? Ми ж з вами маємо розуміти, що таке "кажуть" у міждержавних відносинах. Нам уже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі у бік російських кордонів, а сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого дому", – відказав господар Кремля.
Навколо дверей в НАТО
- Росія наполягає на гарантіях невступу України в НАТО і вимагає вирішити це питання негайно.
- Генсекретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг 15 лютого запевнив Україну, що вона може розраховувати на співпрацю з його організацією.
- У коментарі телеканалу Fox News колишня конгресвумен від Демократичної партії Тулсі Габбарт зазначила, що шанс зупинити військовий конфлікт у Європі Байден має – треба визнати, що України не буде в НАТО.
- Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з РФ.