Перед Україною зачинили двері до НАТО — заява Шольца

У Москві канцлер ФРН запевняв Путіна, що питання про розширення НАТО не стоїть на порядку денному

Шольц сказав фразу, милу вухам Путіна / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Під час свого візиту до Москви та зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, загалом, ніхто не чекає в НАТО нових членів, зокрема Україну. Принаймні ніякого розширення не буде за його каденцію.

Про це повідомляє РІА "Новини".

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"Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО. Розширення не планується, не обговорюється, його немає на порядку денному. Нам не доведеться цією темою займатися, поки кожен з нас перебуває на своїй посаді. Я не знаю, скільки залишатиметься президент (Путін. – Ред.) на своїй посаді, я думаю, це може бути довго, але не вічно. Ми цим займатися не будемо", – сказав Шольц під час пресконференції у Кремлі.

Путіну цього все одно мало. Він продовжує наполягати на отриманні офіційного документу про невступ України, Молдови та Грузії в НАТО.

"Ось ви сказали чудову фразу: "Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО". Що це означає – "кажуть"? Ми ж з вами маємо розуміти, що таке "кажуть" у міждержавних відносинах. Нам уже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі у бік російських кордонів, а сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого дому", – відказав господар Кремля.

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