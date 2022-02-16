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У НАТО спростували слова Шольця про зачинення дверей для України

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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16 лютого, 13:10
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Генсек НАТО заявив, що Москва не може вирішувати за інші країни
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Двері НАТО залишаються відчиненими для України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу. За його словами, Альянс не піде на компроміси з ключових принципів.

"Мій меседж такий: 30 членів Альянсу мають вирішити. Росія не вирішує, хто буде чи не буде членом НАТО. Це справа принципу. І члени Альянсу заявили, що це стосується поваги права кожної нації обирати свій шлях — чи хочуть вони стати членом такої організації, як НАТО, чи ні. Це не лише про Україну, а й про принцип, що кожна країна в Європі має право обирати" , – сказав він.

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"НАТО рішуче вірить, що всі країни мають право обирати свій власний шлях, і двері НАТО залишаються відчиненими. Розширення НАТО мало великий успіх. Воно допомогло поширити демократію і свободу і гарантувати мир і стабільність у Європі на десятиліття. Тому це рішення залишається чинним" , – сказав Столтенберг раніше.

Шольц: Україну в НАТО не чекають

Днем раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив після зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним, що Україну на даний момент не чекають в НАТО .

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" Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО. Розширення не планується, не обговорюється, його немає на порядку денному. Нам не доведеться цією темою займатися, поки кожен із нас перебуває на своїй посаді. Я не знаю, скільки залишатиметься президент (Путін. – Ред .) на своєму посту, я думаю, це може бути довго, але не вічно. Ми цим займатись не будемо ", – сказав Шольц.

Україна та НАТО

США не чинитимуть тиску на Україну та інші країни щодо вступу до НАТО – про це під час конференції сказала прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО у 2022 році. Він нагадав, що для отримання Плану дій щодо підготовки до членства в Альянсі вже проведено достатньо реформ – надання його Україні лише посилить євроатлантичний простір.

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Прессекретар військового відомства США Джон Кірбі заявив, що Росія не має права вето на вступ країн до НАТО. За його словами, це питання можуть вирішити лише ці держави та сам Альянс.

Росія продовжує наполягати на гарантіях невступу України до НАТО та вимагає вирішити це питання негайно. Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин Він попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.

Загроза з боку Росії

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