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В НАТО опровергли слова Шольца о закрытии дверей для Украины

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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16 февраля, 13:10
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Генсек НАТО заявил, что Москва не может решать за другие страны
Олаф Шольц, Йенс Столтенберг
Олаф Шольц, Йенс Столтенберг / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Двери НАТО остаются открытыми для Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге. По его словам, Альянс не пойдет на компромиссы по ключевым принципам.

"Мой месседж такой: 30 членов Альянса должны решить. Россия не решает, кто будет или не будет членом НАТО. Это дело принципа. И члены Альянса заявили, что это касается уважения права каждой нации выбирать свой путь — хотят ли они стать членом такой организации как НАТО или нет. Это не только об Украине, а и о принципе, что каждая страна в Европе имеет право выбирать", — сказал он.

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"НАТО решительно верит, что все страны имеют право выбирать свой собственный путь, и двери НАТО остаются открытыми. Расширение НАТО имело большой успех. Оно помогло распространить демократию и свободу и гарантировать мир и стабильность в Европе на десятилетия. Поэтому это решение остается в силе", — сказал Столтенберг днем ранее.

Шольц: Украину в НАТО не ждут

Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что Украину на данный момент не ждут в НАТО.

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"Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО. Расширение не планируется, не обсуждается, его нет на повестке дня. Нам не придется этой темой заниматься, пока каждый из нас находится на своем посту. Я не знаю, сколько будет оставаться президент (Путин. – Ред.) на своем посту, я думаю, это может быть долго, но не вечно. Мы этим заниматься не будем", – сказал Шольц.

Украина и НАТО

США не будут оказывать давление на Украину и другие страны касательно вступления в НАТО — об этом во время конференции сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году. Он напомнил, что для получения Плана действий по подготовке к членству в Альянсе уже проведено достаточно реформ – предоставление его Украине только усилит евроатлантическое пространство.

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Пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби заявил, что Россия не имеет права вето на вступление стран в НАТО. По его словам, этот вопрос могут решить только эти государства и сам Альянс.

Россия продолжает настаивать на гарантиях невступления Украины в НАТО и требует решить этот вопрос немедленно. Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. Он предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.

Угроза со стороны России

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