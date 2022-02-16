В НАТО опровергли слова Шольца о закрытии дверей для Украины

Двери НАТО остаются открытыми для Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге. По его словам, Альянс не пойдет на компромиссы по ключевым принципам.
"Мой месседж такой: 30 членов Альянса должны решить. Россия не решает, кто будет или не будет членом НАТО. Это дело принципа. И члены Альянса заявили, что это касается уважения права каждой нации выбирать свой путь — хотят ли они стать членом такой организации как НАТО или нет. Это не только об Украине, а и о принципе, что каждая страна в Европе имеет право выбирать", — сказал он.
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"НАТО решительно верит, что все страны имеют право выбирать свой собственный путь, и двери НАТО остаются открытыми. Расширение НАТО имело большой успех. Оно помогло распространить демократию и свободу и гарантировать мир и стабильность в Европе на десятилетия. Поэтому это решение остается в силе", — сказал Столтенберг днем ранее.
Шольц: Украину в НАТО не ждут
Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что Украину на данный момент не ждут в НАТО.
"Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО. Расширение не планируется, не обсуждается, его нет на повестке дня. Нам не придется этой темой заниматься, пока каждый из нас находится на своем посту. Я не знаю, сколько будет оставаться президент (Путин. – Ред.) на своем посту, я думаю, это может быть долго, но не вечно. Мы этим заниматься не будем", – сказал Шольц.
Украина и НАТО
США не будут оказывать давление на Украину и другие страны касательно вступления в НАТО — об этом во время конференции сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году. Он напомнил, что для получения Плана действий по подготовке к членству в Альянсе уже проведено достаточно реформ – предоставление его Украине только усилит евроатлантическое пространство.
Пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби заявил, что Россия не имеет права вето на вступление стран в НАТО. По его словам, этот вопрос могут решить только эти государства и сам Альянс.
Россия продолжает настаивать на гарантиях невступления Украины в НАТО и требует решить этот вопрос немедленно. Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. Он предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
Угроза со стороны России
- На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее вреия. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля. Прогнозируемый ракетный удар по Украине в указанное время не случился.
- 15 февраля стало известно, что Россия начала отводить войска от украинских границ. Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений.
- При этом разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.