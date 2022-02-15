Перед Украиной закрыли двери в НАТО — заявление Шольца

В Москве канцлер ФРГ заверял Путина, что вопрос о расширении НАТО не стоит на повестке дня

Шольц сказал фразу, милую ушам Путина / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Во время своего визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, в принципе, никто не ждет в НАТО новых членов, в том числе Украину. По крайней мере, никакого расширения не будет за его каденцию.

Об этом сообщает РИА "Новости".

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"Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО. Расширение не планируется, не обсуждается, его нет на повестке дня. Нам не придется этой темой заниматься, пока каждый из нас находится на своем посту. Я не знаю, сколько будет оставаться президент (Путин. – Ред.) на своем посту, я думаю, это может быть долго, но не вечно. Мы этим заниматься не будем", – сказал Шольц во время пресс-конференции в Кремле.

Путину этого все равно оказалось мало. Он продолжает настаивать на получении официального документа о невступлении Украины, Молдовы и Грузии в НАТО.

"Вот вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит – "говорят"? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на один день в сторону российских границ, а сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома", – парировал хозяин Кремля.

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