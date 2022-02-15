Путин выступил с заявлением по признанию "Л/ДНР"

Президент России считает, что в Донецке этого очень ждут

"Мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, но прежде всего исходя из не до конца реализованных", – заявил президент России во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Так он прокомментировал новость о голосовании в Госдуме по резолюции о признании Москвой сепаратистких республик.

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"Депутаты парламента ориентируются на общественное мнение, и они тонко его чувствуют. И совершенно очевидно, что в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их. И надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую сторону. Буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. И мы очень рассчитываем, что наши партнеры за океаном и в Европе, прежде всего ФРГ и Франция окажут соответствующее влияние на киевские власти, и это решение будет найдено", – заявил Путин.

Обстановка

Напомним, утром 15 февраля депутаты Госдумы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Министр обороны Алексей Резников отреагировал, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что у самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

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Если президент России подпишет документ о признании "Л/ДНР", то это будет означать выход из Минских соглашений, считают в Киеве.