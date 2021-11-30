Предупреждение для РФ и Беларуси – в НАТО отреагировали на военные учения вблизи Украины

НАТО будет внимательно следить за предстоящими военными учениями Беларуси и России возле украинской границы. При этом Североатлантический Альянс требует, чтобы они были достаточно открытыми, в соответствии с существующими договоренностями.
Об этом глава НАТО Йенс Столтенберг заявил 30 ноября во время пресс-брифинга на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Риге.
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"Россия и Беларусь, конечно, имеют право использовать силы на своей собственной территории и вести учения для своих сил. Но если они это делают, то должна быть транспарентность, прозрачность, и необходимо избегать провокаций. Мы сейчас наблюдаем недостаток транспарентности, видим необычную концентрацию сил и очень агрессивную риторику", – заявил Столтенберг.
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При этом он добавил, что существуют национальные соглашения – документы, которые регулируют то, насколько страны в Европе должны быть транспарентны в своей военной активности, включая военные учения.
"Это вызов, мы видим усиление военного присутствия России, наращивание сил и циничное использование мигрантов и уязвимых людей режимом Лукашенко, который таким образом осуществляет давление на другие страны", – подчеркнул Столтенберг.
Ситуация на границе
- Нынешнее наращивание военного присутствия России около украинских границ связано с предстоящей встречей лидеров России и США. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в ходе онлайн-встречи между представителями Кабмина и бизнеса.
- В Пентагоне заявили, что продолжают наблюдать передвижение российских войск вблизи украинской границы. По их данным, количество военных увеличивается.
- На фоне скопления российских войск на границах Украины появилась информация, что в течение ноября Москва укомплектовала оружием боевиков незаконных вооруженных формирований в так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное нападение на Украину. Он так и не сказал, когда запланировал вторжение.
- Латвия обратилась к США с просьбой о постоянном военном присутствии на своей территории для сдерживания Российской Федерации. Страна хочет укрепить оборону с помощью ракет Patriot.