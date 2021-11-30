Предупреждение для РФ и Беларуси – в НАТО отреагировали на военные учения вблизи Украины

Столтенберг сделал заявление по поводу происходящего возле украинских границ

Беларусь планирует провести военные учения совместно с Россией / Коллаж "Сегодня"

НАТО будет внимательно следить за предстоящими военными учениями Беларуси и России возле украинской границы. При этом Североатлантический Альянс требует, чтобы они были достаточно открытыми, в соответствии с существующими договоренностями.

Об этом глава НАТО Йенс Столтенберг заявил 30 ноября во время пресс-брифинга на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Риге.

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"Россия и Беларусь, конечно, имеют право использовать силы на своей собственной территории и вести учения для своих сил. Но если они это делают, то должна быть транспарентность, прозрачность, и необходимо избегать провокаций. Мы сейчас наблюдаем недостаток транспарентности, видим необычную концентрацию сил и очень агрессивную риторику", – заявил Столтенберг.

При этом он добавил, что существуют национальные соглашения – документы, которые регулируют то, насколько страны в Европе должны быть транспарентны в своей военной активности, включая военные учения.

"Это вызов, мы видим усиление военного присутствия России, наращивание сил и циничное использование мигрантов и уязвимых людей режимом Лукашенко, который таким образом осуществляет давление на другие страны", – подчеркнул Столтенберг.

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Ситуация на границе