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Беларусь вместе с РФ подтянет войска к Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
29 ноября, 15:18
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Нынешние учения будут проходить по "прикрытию" южных границ
В 2022 году Беларусь и Россия не планируют проводить масштабные учения
В 2022 году Беларусь и Россия не планируют проводить масштабные учения / Фото: Коллаж: Сегодня

Беларусь планирует провести военные учения совместно с основным стратегическим союзником – Россией. Об этом рассказал сказал министр обороны Виктор Хренин, пишет БЕЛТА.

По его словам, что в следующем году Беларусь и Россия не планируют проводить масштабные учения наподобие "Запада" или "Щита Союза", однако у войск запланирован комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси.

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"Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником – Российской Федерацией", – сказал он.

Также он отметил, что нынешние учения будут проходить по "прикрытию" южных границ, т. е. границ с Украиной.

В Украине уже отреагировали на угрозы. В Верховной Раде 3 декабря ждут министра обороны Алексея Резникова с докладом относительно ситуации на украинской границе.

"Что касается Часа вопросов к правительству, то, учитывая серьезную обеспокоенность общества и наших международных партнеров по наращиванию российских войск на украинских границах, предлагаю заслушать министра обороны Алексея Резникова", — сказала вице-спикер Елена Кондратюк.

По ее словам, депутаты также ожидают услышать от министра обороны о состоянии финансирования армии в 2021—2022 годах, и выполнении текущего оборонного заказа.

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Ранее мы писали о том, что Россия направила в Беларусь в рамках внезапной проверки боевой готовности подразделение десантников.

Угроза вторжения РФ

  • В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику у границы с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, обычно базирующиеся в Новосибирске, у границы с Украиной.
  • Кроме того, Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
  • Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

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