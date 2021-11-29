Беларусь вместе с РФ подтянет войска к Украине

Беларусь планирует провести военные учения совместно с основным стратегическим союзником – Россией. Об этом рассказал сказал министр обороны Виктор Хренин, пишет БЕЛТА.
По его словам, что в следующем году Беларусь и Россия не планируют проводить масштабные учения наподобие "Запада" или "Щита Союза", однако у войск запланирован комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси.
"Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником – Российской Федерацией", – сказал он.
Также он отметил, что нынешние учения будут проходить по "прикрытию" южных границ, т. е. границ с Украиной.
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В Украине уже отреагировали на угрозы. В Верховной Раде 3 декабря ждут министра обороны Алексея Резникова с докладом относительно ситуации на украинской границе.
"Что касается Часа вопросов к правительству, то, учитывая серьезную обеспокоенность общества и наших международных партнеров по наращиванию российских войск на украинских границах, предлагаю заслушать министра обороны Алексея Резникова", — сказала вице-спикер Елена Кондратюк.
По ее словам, депутаты также ожидают услышать от министра обороны о состоянии финансирования армии в 2021—2022 годах, и выполнении текущего оборонного заказа.
Ранее мы писали о том, что Россия направила в Беларусь в рамках внезапной проверки боевой готовности подразделение десантников.
Угроза вторжения РФ
- В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику у границы с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, обычно базирующиеся в Новосибирске, у границы с Украиной.
- Кроме того, Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.