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Попередження для РФ та Білорусі – в НАТО відреагували на військові навчання поблизу України

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
30 листопада, 22:07
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Столтенберг зробив заяву стосовно того, що відбувається біля українських кордонів
Білорусь планує провести військові навчання спільно з Росією / Колаж "Сьогодні"
Білорусь планує провести військові навчання спільно з Росією / Колаж "Сьогодні"

НАТО уважно стежитиме за майбутніми навчаннями Білорусі та Росії біля українського кордону. При цьому Північноатлантичний Альянс вимагає, щоб вони були достатньо відкритими відповідно до існуючих домовленостей.

Про це глава НАТО Єнс Столтенберг заявив 30 листопада під час брифінгу на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Ризі.

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Заява

"Росія та Білорусь, звичайно, мають право використовувати силу на своїй власній території та вести навчання для своїх сил. Але якщо вони це роблять, то має бути транспарентність, прозорість і необхідно уникати провокацій. Ми зараз спостерігаємо нестачу транспарентності, бачимо незвичайну концентрацію сил та дуже агресивну риторику", – заявив Столтенберг.

При цьому він додав, що є національні угоди – документи, які регулюють те, наскільки країни в Європі мають бути транспарентними у своїй військовій активності, включаючи військові навчання.

"Це виклик, ми бачимо посилення військової присутності Росії, нарощування сил та цинічне використання мігрантів та вразливих людей режимом Лукашенка, який таким чином чинить тиск на інші країни", – наголосив Столтенберг.

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Ситуація на кордоні

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