Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть События

Вторжение России в Украину: Путин назвал условия

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
30 ноября, 14:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Путин предложил "наладить отношения"
Путин надеется на диалог
Путин надеется на диалог / Фото: Коллаж: Сегодня

Говоря о вероятности ввода войск России на территорию Украины, президент РФ Владимир Путин сказал, что об этом говорили еще в начале года, и этого не случилось. Об этом сообщают РИА Новости.

"Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года. Но, как видите, это не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать", – сказал он.

По его словам, дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности.

Реклама

"Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", – заявил Путин.

Ранее мы писали о том, что президент Украины на пресс-марафоне 26 ноября сказал, что лидер РФ Владимир Путин должен публично заявить об отсутствии планов нападения на Украину.

Угроза вторжения РФ

  • В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику на границе с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, обычно базирующиеся в Новосибирске, у границы с Украиной.
  • Кроме того, Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

Что думает Украина

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что блицкрига против Украины не будет, но у Путина есть другой сценарий. По его словам, у хозяина Кремля менталитет дзюдоиста, он ищет слабинку.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж предрек России провал в Украине. По его мнению, Кремль повышает ставки перед переговорами с Западом своими военными угрозами.

Реклама

В свою очередь Дмитрий Ярош недавно предрек скорый распад России. Он считает, что Путин подтолкнул РФ к развалу, пойдя войной на Украину и оккупировав Крым.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Перепалка Зеленского и Бутусова по "вагнергейту": главные вопросы, на которые нет ответа Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Стреляет из гаубицы и спорит с президентом. Что сделают с журналистом Бутусовым Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

30 ноября 1991. Более 200 зарубежных журналистов прибыли в Киев для освещения Всеукраинского референдума и выборов президента...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.17

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

85 245

заболело за неделю в Украине

-21%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять