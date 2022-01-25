Порошенко снова пойдет в суд – названа дата

Киевский апелляционный суд 28 января рассмотрит апелляции по делу пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, которому ранее Печерский райсуд назначил меру пресечения в виде личного обязательства.

"Судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты... назначено на 28 января 2022 года (11 час. 00 мин.), зал судебного заседания № 201", – сообщили в пресс-службе суда.