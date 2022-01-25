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Порошенко снова пойдет в суд – названа дата

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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25 января, 16:14
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Назначены сроки рассмотрения апелляции

Киевский апелляционный суд 28 января рассмотрит апелляции по делу пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, которому ранее Печерский райсуд назначил меру пресечения в виде личного обязательства.

"Судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты... назначено на 28 января 2022 года (11 час. 00 мин.), зал судебного заседания № 201", – сообщили в пресс-службе суда.

Также определен состав суда: судья-докладчик М.А. Ященко, судьи В.М. Лашевич, И.О. Рыбак.

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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Дело Порошенко

  • Напомним, Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене 20 декабря. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
  • Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
  • В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было отправлено по месту жительства, а также по месту работы.
  • Незадолго до этого, 17 декабря, следователи ГБР пытались лично вручить повестку пятому президенту, однако Порошенко уехал от них на автомобиле. В тот же день Порошенко отбыл в заграничную поездку, которая длилась месяц.
  • 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев, где его встречали сторонники.
  • Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Однако имущество политика арестовали.
  • Прокуратура просила суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В качестве альтернативы аресту прокуроры просили суд назначить Порошенко залог в размере одного миллиарда гривен.
  • После этого Офис Генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

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