Адвокаты Порошенко и ГБР поспорили из-за паспорта – что произошло

С паспортом пятого президента произошла путаница

Пятый президент Украины Петр Порошенко фото: Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко до сих пор не сдал паспорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал Порошенко П. А. меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности, в частности, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы , дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину, – сообщило ГБР.

В ведомстве отметили, что до сих пор это требование не выполнено.

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В свою очередь адвокат Порошенко Игорь Головань опроверг обвинения ГБР, которые касаются невыполнения возложенных на Порошенко обязательств.

"ГБР не может не лгать. Паспорта Петра Порошенко сданы в ЦГУ ГМС в г. Киев и Киевской области мной лично сегодня утром (24 января. – Ред.)", – написал он на своей странице в Facebook и опубликовал скриншот штампа в подтверждение.

Суд над Порошенко

20 декабря 2021 года Петру Порошенко было сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. Ему вменяют организацию преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Суд отпустил его под личное обязательство, обязав сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность.

Политолог Руслан Бортник считает, что одной из причин, по которой суд не отправил Порошенко в СИЗО или под домашний арест, являются настойчивые рекомендации США. В Белом доме подчеркивают, что сейчас не время устраивать политические разборки и раскалывать общество, в то время как на границе стоят российские танки и 100-тысячный воинский контингент. Кроме того, возле Печерского суда было много сторонников Порошенко. Если бы его арестовали и попытались вывезти из суда на "автозаке", возможны были бы потасовки протестующих с полицией, и неизвестно, во что бы переросло противостояние.

21 февраля Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения.

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Сайт "Сегодня" выяснял, по каким еще причинам суд оказался лояльным к пятому президенту Украины и почему не назначил суровую меру пресечения политику, подозреваемому в госизмене.