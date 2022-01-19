Разбор полетов. Почему суд отпустил Порошенко и при чем тут визит главы Госдепа Энтони Блинкена

Власть решила взять паузу и разработать следующие шаги

Выходом из суда Порошенко обязан своим сторонникам и западным партнерам. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Политика, подозреваемого в совершении государственной измены и содействии террористическим организациям так называемых "ЛДНР", отпустили под личное обязательство. При этом имущество Порошенко арестовали.

Почему суд принял такое решение и что будет дальше, выяснил портал "Сегодня".

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Отметим, личное обязательство предусматривает выполнение Петром Порошенко определенных условий. А именно:

прибытие на допрос по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

запрет на выезд за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

обязательно уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства и места работы;

запрет на общение с подозреваемыми, свидетелями и другими фигурантами его дела, перечень которых определяется следователем или прокурором.

Также данная мера пресечения требует от подозреваемого сдать следственным органам паспорта и любые другие документы, по которым возможен выезд за пределы Украины. Кроме того, обвиняемый также обязан носить "электронное средство контроля" за местоположением.

Суд отпустил Петра Порошенко под личное обязательство. Фото: ЕRA

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Что заявил Порошенко

Пятый президент Украины назвал судебный процесс "безумным сценарием Зеленского, как абсолютного неадеквата".

"Мы пришли сюда для того, чтобы продемонстрировать, что мы их не боимся. Для того чтобы продемонстрировать, что правда с нами. Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем, потому что безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, еще не закончился", – сказал сегодня, 19 января, под зданием суда Порошенко, поблагодарив свою команду за поддержку.

Кроме того, Порошенко добавил, что президент Украины Владимир Зеленский является лишь его оппонентом, в то время как Путин – врагом и призвал главу украинского государства к единству перед лицом угрозы со стороны РФ.

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Петр Порошенко: "Безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, еще не закончился" / Фото: Украинская правда

Было ли решение суда ожидаемым

По мнению украинских политологов, мера пресечения, избранная Петру Порошенко, для многих, оказалась неожиданностью.

"Доминирующим предположением среди политиков и обычных граждан было то, что Порошенко назначат такую же меру пресечения, как и Виктору Медведчуку – круглосуточный домашний арест. В данном случае была назначена самая мягкая мера пресечения", – рассказал "Сегодня" политолог Алексей Якубин.

С ним соглашается политолог Руслан Бортник.

"Мало кто прогнозировал такой ход событий. Решение неожиданное и кажется нелогичным, так как все остальные фигуранты дела арестованы или находятся в розыске. Подучается, что подозреваемые исполнители получили более жесткие приговоры, а Порошенко, обвиняемому в организации преступления, назначена самая мягкая мера пресечения", – говорит нам Бортник.

Алексей Якубин: "Доминирующим предположением было то, что Порошенко назначат домашний арест" / Фото: Facebook

Почему суд принял такое решение

По мнению Якубина, власть решила минимизировать протестные настроения внутри страны и избежать провокаций.

"Если бы в суд приехал конвой для доставки Порошенко в СИЗО, могли вспыхнуть потасовки сторонников Порошенко с правоохранителями. Во время внешней угрозы со стороны России, украинской власти не нужна дестабилизация внутри страны", – объясняет Якубин.

Руслан Бортник также не исключает, что на решение суда давление оказала улица.

"Такая мера пресечения выглядит, как оправдание власти за неудачную попытку арестовать оппонента", – говорит Бортник.

В то же время политолог считает, что сегодняшним выходом из суда Порошенко также обязан западным партнерам Украины.

"На власть оказывалось давление с требованием снизить прессинг на Порошенко, чтобы не раскачивать страну, которая находится на пороге войны с Россией и не раскалывать народ в то время, когда украинцы должны быть едины для защиты от возможного вторжения Москвы", – говорит Бортник.

Улица могла оказывать давление на суд. Фото: пресс-служба партии "Европейская солидарность"

Об этом же "Сегодня" говорит политолог Вадим Карасев.

"После таких требований, арестовать Порошенко в день прилета в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена – означало бы ухудшить отношения с Америкой. Давление Запада на Офис президента началось еще 17 января, поэтому и отложили судебное решение. Нужно было время, чтобы все обдумать и посоветоваться", – говорит Карасев.

Что означает решение суда для Порошенко

Алексей Якубин отмечает, что избрание мягкой меры пресечения нельзя назвать победой Порошенко.

"Это еще далеко не победа. Это лишь начало судебного процесса. Суд, назначив меру пресечения, тем самым подтвердил, что существуют основания подозревать Порошенко в преступлениях. Пятому президенту придется часто ездить к следователям, а адвокатам доказывать его невиновность", – говорит он.

Вадим Карасев также отмечает, что Порошенко остается под надзором фемиды.

"Запрещены зарубежные командировки, арестом имущества ограничены финансовые ресурсы. Да и по имиджу Порошенко нанесен удар. Ведь по статусу, для Порошенко, как бывшего президента – личные обязательства перед судом равносильны домашнему аресту нардепа Медведчука", – говорит Карасев.

Вадим Карасев: "Арестовать Порошенко в день прилета Блинкена – означало бы ухудшить отношения с Америкой" / Фото: Facebook

Что будет дальше

По мнению политологов, в деле Порошенко власть решила взять паузу и разработать следующие шаги.

"Зеленский на дебатах перед выборами президента заявлял Порошенко: "Я – ваш приговор". Сейчас, вероятно, власть, почувствовав потерю поддержки электората, попыталась вспомнить о своем обещании, но выбрала не лучшее время для судебного процесса. Однако, пока в Офисе президента будут обдумывать дальнейшие шаги, сегодняшнее решение суда вызовет очередное разочарование среди тех избирателей, которые голосовали за Зеленского", – говорит Бортник.

В то же время политолог уверен, что и рейтинг Порошенко не вырастет из-за решения суда.

"Подозрение в госизмене, которое пока не опроверг суд, все же будет добавлять негативное отношение к Порошенко", – резюмировал Бортник.

Руслан Бортник: "Судебный процесс негативно отразится на рейтингах Зеленского и Порошенко" / Фото: Facebook

Дело Порошенко