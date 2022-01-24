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Адвокати Порошенка та ДБР посперечалися через паспорт – що сталося

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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24 січня, 16:33
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З паспортом п'ятого президента сталася плутанина

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко досі не здав паспорта. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"19 січня 2022 року Печерський районний суд Києва обрав Порошенку П. О. запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки, зокрема, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну", – повідомило ДБР.

У відомстві зазначили, що досі ця вимога не виконана.

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У свою чергу адвокат Порошенка Ігор Головань спростував звинувачення ДБР щодо невиконання покладених на Порошенка зобов'язань.

"ДБР не може не брехати. Паспорти Петра Порошенка здано до ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області мною особисто сьогодні вранці (24 січня. – Ред.)", – написав він на своїй сторінці у Facebook і опублікував скриншот штампу на підтвердження.

Суд над Порошенком

  • 20 грудня 2021 року Петрові Порошенку було повідомлено про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Його звинувачують в організації злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприянні терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
  • 19 січня суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суд відпустив його під особисте зобов'язання, одночасно зобов'язавши здати паспорти для виїзду за кордон і не виїжджати за межі Києва та області без дозволу слідчого. Порошенко заявив, що оскаржуватиме рішення суду, оскільки воно заважатиме йому вести політичну діяльність.
  • Політолог Руслан Бортник вважає, що однією з причин, через яку суд не відправив Порошенка до СІЗО чи під домашній арешт є наполегливі рекомендації США. У Білому домі наголошують, що тепер не час влаштовувати політичні розбірки та роз'єднувати суспільство, тоді як на кордоні стоять російські танки та 100-тисячний військовий контингент. Крім того, біля Печерського суду було багато прихильників Порошенка. Якби його заарештували і спробували вивезти із суду на "автозаку", були можливі бійки протестувальників з поліцією, і невідомо, на що б переросло протистояння.
  • 21 лютого Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу.

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Сайт "Сегодня" з'ясовував, з яких ще причин суд виявився лояльним до п'ятого президента України та чому не призначив суворий запобіжний захід політику, підозрюваному в держзраді.

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