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"Блінкен не заступався, але наполегливо рекомендував". Чому США допомогли Порошенку уникнути СІЗО

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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20 січня, 18:12
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У день, коли проходило судове засідання у справі Порошенка, до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен
Західні партнери рекомендували обрати м'який запобіжний захід для Порошенка. Фото: колаж "Сьогодні"
Західні партнери рекомендували обрати м'який запобіжний захід для Порошенка. Фото: колаж "Сьогодні"

Печерський районний суд Києва обрав найм'якший з можливих запобіжних заходів п'ятому президентові України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку. Сайт "Сьогодні" з'ясував обставини та персоналії, завдяки яким політика, підозрюваного у скоєнні держзради та сприяннія терористичним організаціям, так званим "Л/ДНР", відпустили під особисте зобов'язання.

Не час для внутрішніх розбірок, коли ворог біля воріт

Однією з причин, через яку суд не відправив Порошенка до СІЗО чи під домашній арешт, є наполегливі рекомендації США щодо необхідності обрання найм'якшого запобіжного заходу для п'ятого президента. Про це "Сьогодні" розповів політолог Руслан Бортник.

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"Захід тиснув на Офіс президента з вимогою знизити активність щодо кримінального переслідування Порошенка і не заарештовувати його. У всякому разі, зараз, коли існує загроза вторгнення до України російської армії", – говорить Бортник.

Печерський суд відпустив Петра Порошенка під особисте зобов'язання. Фото: прес-служба партії "Європейська солідарність"
Печерський суд відпустив Петра Порошенка під особисте зобов'язання. Фото: прес-служба партії "Європейська солідарність"

Як пояснює політолог, у Білому домі вважають, що зараз не час влаштовувати політичні розбірки та розколювати народ усередині країни, у той час, коли на кордоні стоять російські танки та 100-тисячний військовий контингент.

"Українці мають бути єдиними для захисту від можливого вторгнення Москви", – пояснює Бортник позицію США.

Руслан Бортник: "Українці мають бути єдиними для захисту від можливого вторгнення Москви"
Руслан Бортник: "Українці мають бути єдиними для захисту від можливого вторгнення Москви" / Фото: Facebook

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Протести могли перерости у бійки

З ним погоджується політолог Олексій Якубін.

"Біля Печерського суду була велика кількість прихильників Порошенка. Якби його заарештували і спробували вивезти з суду на "автозаку", цілком імовірно, що спалахнули б бійки протестувальників з поліцією і невідомо, у що б переросло протистояння", – говорить Якубін.

Олексій Якубін: "Біля суду могли спалахнути сутички протестувальників з поліцією"
Олексій Якубін: "Біля суду могли спалахнути сутички протестувальників з поліцією" / Фото: Facebook

Наполегливі рекомендації Заходу

Політолог Вадим Карасьов додає, що того дня, коли проходило судове засідання у справі Порошенка, до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен.

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"Не думаю, що Блінкен особисто заступався за Порошенка або вимагав зняти з нього підозри, але поставити справу на паузу, щоб знизити градус напруги на тлі загрози війні з Росією – цілком можливо, рекомендував", – каже Карасьов.

У день, коли проходило судове засідання у справі Порошенка, до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Посольство США в Україні
У день, коли проходило судове засідання у справі Порошенка, до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Посольство США в Україні

Крім того, за його словами, Порошенко має досить потужну підтримку серед політиків європейських країн. Заарештувати п'ятого президента – означало б для Зеленського не лише зіпсувати стосунки з Америкою, а й настроїти проти себе частину Європи.

"Сьогодні Україна не може собі дозволити сваритися із західними партнерами. Україні потрібна допомога союзників задля безпеки своїх кордонів. Але справа Порошенка не закрита! Ще будуть нові суди та нові вироки", – резюмував Карасьов.

Вадим Карасьов: "Справа Порошенка не закрита! Ще будуть нові суди та нові вироки"
Вадим Карасьов: "Справа Порошенка не закрита! Ще будуть нові суди та нові вироки" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясовував, з яких ще причин суд виявився лояльним до п'ятого президента України та чому не призначив суворий запобіжний захід політику, підозрюваному в держзраді.

Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

17 січня суд на першому засіданні не зміг обрати запобіжний захід для Порошенка, ухвалу рішення у справі перенесли на 19 січня, на 14:00.

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