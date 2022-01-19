Розбір польотів. Чому суд відпустив Порошенка і до чого тут візит голови Держдепу Ентоні Блінкена

Влада вирішила взяти паузу та розробити наступні кроки

Виходом із суду Порошенко завдячує своїм прихильникам та західним партнерам. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 19 січня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід п'ятому президенту України, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Політика, підозрюваного у скоєнні державної зради та сприянні терористичним організаціям, так званим "ЛДНР", відпустили під особисте зобов'язання. При цьому майно Порошенка заарештували.

Чому суд ухвалив таке рішення і що буде далі, з'ясував портал Сьогодні.

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Зазначимо, особисте зобов'язання передбачає виконання Петром Порошенком певних умов. А саме:

прибуття на допит на кожну вимогу органу досудового розслідування, прокурора або суду;

заборона виїзду за межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

обов'язково повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та місця роботи;

заборона спілкування з підозрюваними, свідками та інші фігурантами його справи, перелік яких визначається слідчим чи прокурором.

Також цей запобіжний захід вимагає від підозрюваного здати слідчим органам паспорти та будь-які інші документи, за якими можливий виїзд за межі України. Крім того, обвинувачений також зобов'язаний носити "електронний засіб контролю" за місцем перебування.

Суд відпустив Петра Порошенка під особисте зобов'язання. Фото: ЕRA

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Що заявив Порошенко

П'ятий президент України назвав судовий процес "шаленим сценарієм Зеленського, як абсолютного неадеквата".

"Ми прийшли сюди для того, щоб продемонструвати, що ми їх не боїмося. Для того, щоб продемонструвати, що правда з нами. Ми не святкуємо перемогу, хоча, здавалося б, ми перемогли. Ми не святкуємо, бо божевільний сценарій Зеленського, як абсолютного неадеквата, ще не закінчився", – сказав сьогодні, 19 січня, під будівлею суду Порошенко, подякувавши своїй команді за підтримку.

Крім того, Порошенко додав, що президент України Володимир Зеленський є лише його опонентом, тоді як Путін – ворогом, і закликав главу української держави до єдності перед загрозою з боку РФ.

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Петро Порошенко: "Шалений сценарій Зеленського, як абсолютного неадеквату, ще не закінчився" / Фото: Ураїнська правда

Чи було рішення суду очікуваним

На думку українських політологів, запобіжний захід, обраний Петру Порошенку, для багатьох виявився несподіванкою.

"Домінуючим припущенням серед політиків та звичайних громадян було те, що Порошенко призначать такий самий запобіжний захід, як і Віктору Медведчуку – цілодобовий домашній арешт. В даному разі було призначено найм'якший запобіжний захід", – розповів "Сьогодні" політолог Олексій Якубін.

З ним погоджується політолог Руслан Бортник.

"Мало хто прогнозував такий перебіг подій. Рішення несподіване і здається нелогічним, оскільки всі інші фігуранти справи заарештовані або перебувають у розшуку. Виходить, що підозрювані виконавці отримали жорсткіші вироки, а Порошенку, обвинуваченому в організації злочину, призначено найм'якший запобіжний захід", – каже нам Бортник.

Олексій Якубін: "Домінуючим припущенням було те, що Порошенко призначать домашній арешт" / Фото: Facebook

Чому суд ухвалив таке рішення

На думку Якубіна, влада вирішила мінімізувати протестні настрої всередині країни та уникнути провокацій.

"Якби до суду приїхав конвой для доставки Порошенка до СІЗО, могли спалахнути сутички прихильників Порошенка з правоохоронцями. Під час зовнішньої загрози з боку Росії українській владі не потрібна дестабілізація всередині країни", – пояснює Якубін.

Руслан Бортник також не відкидає, що на рішення суду тиск чинила вулиця.

"Такий запобіжний захід виглядає як виправдання влади за невдалу спробу заарештувати опонента", – говорить Бортник.

Водночас політолог вважає, що сьогоднішнім виходом із суду Порошенко також зобов'язаний західним партнерам України.

"На владу чинився тиск із вимогою знизити пресинг на Порошенка, щоб не розгойдувати країну, яка перебуває на порозі війни з Росією, і не розколювати народ у той час, коли українці мають бути єдиними для захисту від можливого вторгнення Москви", – каже Бортник.

Вулиця могла чинити тиск на суд. Фото: прес-служба партії "Європейська солідарність"

Про це ж "Сьогодні" говорить політолог Вадим Карасьов.

"Після таких вимог, арештувати Порошенка у день прильоту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена – означало б погіршити стосунки з Америкою. Тиск Заходу на Офіс президента розпочався ще 17 січня, тому й відклали судове рішення. Потрібен був час, щоб усе обміркувати та порадитися", – каже Карасьов.

Що означає рішення суду для Порошенка

Олексій Якубін зазначає, що обрання м'якого запобіжного заходу не можна назвати перемогою Порошенка.

"Це ще далеко не перемога. Це лише початок судового процесу. Суд, призначивши запобіжний захід, тим самим підтвердив, що є підстави підозрювати Порошенка у злочинах. П'ятому президенту доведеться часто їздити до слідчих, а адвокатам доводити його невинуватість", – каже він.

Вадим Карасьов також зазначає, що Порошенко лишається під наглядом Феміди.

"Заборонені закордонні відрядження, арештом майна обмежені фінансові ресурси. Та й по іміджу Порошенка завдано удару. Адже за статусом для Порошенка, як колишнього президента, особисті зобов'язання перед судом рівносильні домашньому арешту нардепа Медведчука", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: "Заарештувати Порошенка у день прильоту Блінкена – означало б погіршити стосунки з Америкою" / Фото: Facebook

Що буде далі

На думку політологів, у справі Порошенка влада вирішила взяти паузу та розробити такі кроки.

"Зеленський на дебатах перед виборами президента заявляв Порошенко: "Я – ваш вирок". Зараз, ймовірно, влада, відчувши втрату підтримки електорату, спробувала згадати про свою обіцянку, але обрала не найкращий час для судового процесу. Проте поки в Офісі президента обмірковуватимуть подальші кроки, сьогоднішнє рішення суду викличе чергове розчарування серед тих виборців, котрі голосували за Зеленського", – каже Бортник.

Водночас політолог упевнений, що і рейтинг Порошенка не зросте через рішення суду.

"Підозра у держзраді, яку поки не спростував суд, все ж таки додаватиме негативного ставлення до Порошенка", – резюмував Бортник.

Руслан Бортник: "Судовий процес негативно позначиться на рейтингах Зеленського та Порошенка" / Фото: Facebook

Справа Порошенка