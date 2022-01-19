Прихильники Порошенка "маршем перемоги" рушили під Офіс Зеленського (відео)

Прихильники п'ятого президента Петра Порошенка після того, як Печерський райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, вирушили на вулицю Банкову до Офісу президента України. Ходу до ВП очолили соратники Порошенка – народні депутати від "Європейської солідарності".
Під Печерським судом Києва зібралося кілька тисяч людей. Після того, як вийшов Порошенко та виступив на мітингу, вони почали формувати колону для походу на Банкову.
Після виступу Порошенка комусь у натовпі стало погано – прихопило серце. Про це оголосили у гучномовець організатори ходи.
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Потім розпочався "парад перемоги" прихильників Порошенка. Колону на Банкову очолили депутати від "ЄС". Сам Порошенко після того, як виголосив промову, сів у броньований "Мерседес" і поїхав.
Поки прихильники Порошенка йшли на Банкову, там уже вишикувався кордон із правоохоронців. Поліція пропустила прихильників Порошенка до будівлі ОП. Їхні речі ніхто не оглядав, хоча останніми місяцями правила щодо огляду речей дотримувалися жорстко.
Справа Порошенка
- Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.
- Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенку заставу у розмірі один мільярд гривень.
- Під Печерським судом було зафіксовано зіткнення між правоохоронцями та прихильниками п'ятого президента. У хід пішли газові балончики.