Печерський суд переніс рішення у справі Порошенка

Прокурори клопотали про заставу мільярд гривень для п'ятого президента України

Печерський районний суд Києва 17 січня не зміг обрати запобіжний захід для п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, який підозрюється в державній зраді у "вугільній справі". Винесення рішення у справі Порошенка було перенесено на 19 січня, 14:00.

Як повідомляє "Сьогодні", прокурори клопотали, щоб суд заарештував підозрюваного із можливістю внесення застави в один мільярд гривень.

Повернення Порошенка