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Прокуратура оскаржила рішення суду у справі Порошенка

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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21 січня, 14:38
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Прокуратура вимагає зміни запобіжного заходу

Офіс Генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу щодо п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє пресслужба ОГП.

"Прокурори наполягатимуть на застосуванні щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що слідчий суддя Печерського райсуду столиці Олексій Соколов, який виніс рішення щодо запобіжного заходу п'ятого президента Петра Порошенка, наступного дня раптово взяв відпустку.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков повідомив, що подав уже апеляцію, бо вважає, що будь-який запобіжний захід не є законним, адже підозра не обґрунтована.

Інший захисник п'ятого президента Ігор Головань повідомив, що 3 лютого суд розгляне апеляцію на арешт майна Порошенка.

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Суд у справі Порошенка

  • 17 січня стартував суд над Петром Порошенком. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". Порошенка підозрюють у тому, що він брав участь у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
  • У день суду судді Соколову, який має оголошувати рішення про запобіжний захід Петру Порошенку, нібито стало зле. Незабаром канцелярія Печерського райсуду Києва спростувала інформацію, вони повідомили, що Соколов перебуває у нарадчій кімнаті. Там він пробув п'ять годин. Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенкові заставу у розмірі один мільярд гривень. Вони обґрунтовують такий розмір застави розміром завданих збитків, майновим станом політика та характером кримінальної справи. Проте суд не зміг обрати запобіжний захід для Порошенка, ухвалення рішення у справі перенесли на 19 січня о 14:00.
  • 19 січня Соколов обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Також він поклав на Порошенка низку процесуальних обов'язків.
  • Політолог Руслан Бортник вважає, що однією з причин, через яку суд не відправив Порошенка до СІЗО чи під домашній арешт, є наполегливі рекомендації США. У Білому домі вважають, що зараз не час влаштовувати політичні розбирання і розколювати народ усередині країни, коли на кордоні стоять російські танки та 100-тисячний військовий контингент. Крім того, біля Печерського суду було багато прихильників Порошенка. Якби його заарештували та спробували вивезти з суду на "автозаку", могли б спалахнути бійки протестувальників із поліцією і невідомо, у що б переросло протистояння.

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясовував, з яких ще причин суд виявився лояльним до п'ятого президента України та чому не призначив суворий запобіжний захід політику, підозрюваному в держзраді.

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