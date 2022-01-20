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"Блинкен не заступался, но настойчиво рекомендовал". Почему США помогли Порошенко избежать СИЗО

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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20 января, 18:12
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В день, когда проходило судебное заседание по делу Порошенко, в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен
Западные партнеры рекомендовали избрать мягкую меру пресечения для Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Западные партнеры рекомендовали избрать мягкую меру пресечения для Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Печерский районный суд Киева избрал самую мягкую из возможных мер пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко. Сайт "Сегодня" выяснил обстоятельства и персоналии, благодаря которым политика, подозреваемого в совершении госизмены и содействии террористическим организациям, так называемым "Л/ДНР", отпустили под личное обязательство.

Не время для внутренних разборок, когда враг у ворот

Одной из причин, по которой суд не отправил Порошенко в СИЗО или под домашний арест, являются настойчивые рекомендации США о необходимости избрания самой мягкой меры пресечения для пятого президента. Об этом "Сегодня" рассказал политолог Руслан Бортник.

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"Запад давил на Офис президента с требованием снизить активность в отношении уголовного преследования Порошенко и не арестовывать его. Во всяком случае сейчас, когда существует угроза вторжения в Украину российской армии", – говорит Бортник.

Печерский суд отпустил Петра Порошенко под личное обязательство. Фото: пресс-служба партии "Европейская солидарность"
Печерский суд отпустил Петра Порошенко под личное обязательство. Фото: пресс-служба партии "Европейская солидарность"

Как объясняет политолог, в Белом доме считают, что сейчас не время устраивать политические разборки и раскалывать народ внутри страны, в то время, когда на границе стоят российские танки и 100-тысячный воинский контингент.

"Украинцы должны быть едины для защиты от возможного вторжения Москвы", – объясняет Бортник позицию США.

Руслан Бортник: "Украинцы должны быть едины для защиты от возможного вторжения Москвы"
Руслан Бортник: "Украинцы должны быть едины для защиты от возможного вторжения Москвы" / Фото: Facebook

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Протесты могли перерасти в потасовки

С ним соглашается политолог Алексей Якубин.

"Возле Печерского суда было большое количество сторонников Порошенко. Если бы его арестовали и попытались вывезти из суда на "автозаке", вполне вероятно, что вспыхнули бы потасовки протестующих с полицией и неизвестно, во что бы переросло противостояние", – говорит "Сегодня" Якубин.

Алексей Якубин: "Возле суда могли вспыхнуть потасовки протестующих с полицией"
Алексей Якубин: "Возле суда могли вспыхнуть потасовки протестующих с полицией" / Фото: Facebook

Настойчивые рекомендации Запада

Политолог Вадим Карасев добавляет, что в день, когда проходило судебное заседание по делу Порошенко, в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Не думаю, что Блинкен лично заступался за Порошенко или требовал снять с него подозрения, но поставить дело на паузу, чтобы снизить градус напряжения на фоне угрозы войны с Россией – вполне возможно, рекомендовал", – говорит Карасев.

В день, когда проходило судебное заседание по делу Порошенко, в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Посольство США в Украине
В день, когда проходило судебное заседание по делу Порошенко, в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Посольство США в Украине

Кроме того, по его словам, у Порошенко довольно мощная поддержка среди политиков европейских стран. Арестовать пятого президента – означало бы для Зеленского не только испортить отношения с Америкой, но и настроить против себя часть Европы.

"Сегодня Украина не может себе позволить ссориться с западными партнерами. Украине нужна помощь союзников ради безопасности своих границ. Но дело Порошенко не закрыто! Еще будут новые суды и новые приговоры", – резюмировал Карасев.

Вадим Карасев: "Дело Порошенко не закрыто! Еще будут новые суды и новые приговоры"
Вадим Карасев: "Дело Порошенко не закрыто! Еще будут новые суды и новые приговоры" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, по каким еще причинам суд оказался лояльным к пятому президенту Украины и почему не назначил суровую меру пресечения политику, подозреваемому в госизмене.

Напомним, Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

17 января суд на первом заседании не смог избрать меру пресечения для Порошенко, вынесение решения по делу перенесли на 19 января, на 14:00.

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