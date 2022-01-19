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Арестовано все имущество Порошенко и его супруги – "финальное" решение суда

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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19 января, 15:25
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Печерский суд принял решение по угольному делу Порошенко
Суд принял неожиданное решение по супруге пятого президента
Суд принял неожиданное решение по супруге пятого президента / Фото: Коллаж: Сегодня

Печерский районный суд Киева арестовал имущество пятого президента и Петра Порошенко по делу о государственной измене. Кроме того, суд арестовал имущество супруги лидера "Европейской солидарности".

"Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество удовлетворить", – сказано в постановлении суда.

О том, что арестовано еще и имущество жены Порошенко, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Под арест попали

  • принадлежащие Порошенко квартиры в Виннице и Киеве,
  • усадьба в Козине,
  • земельные участки,
  • акции Порошенко в ряде частных компаний.
  • банковские счета

Кроме того, суд отпустил Порошенко под личное обязательство и обязал сдать паспорта для выезда за границу. Это самая легкая мера пресечения из всех возможных.

"Мы должны действовать адекватно и эффективно... Мы не празднуем, потому что я твердо подчеркиваю, что это элементы гибридной войны, чтобы запугать украинцев и снизить нашу способность к отпору", – прокомментировал Порошенко решение суда.

Отметим, что Государственное бюро расследований заявило, что суд не налагал арест на телеканалы "Прямой" и "5 канал". Арестована часть в уставном капитале ООО "Автор ТВ" и дочернего предприятия "ТРК "НБМ Запорожье", бенефициарным владельцем которых является Петр Порошенко.

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В чем обвиняют Порошенко

  • Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Его обвиняют в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
  • Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
  • 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев.
  • Прокуратура просила суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В качестве альтернативы аресту прокуроры просили суд назначить Порошенко залог в размере один миллиард гривен. Они обосновывают такой размер залога размером нанесенного ущерба, имущественным состоянием политика и характером уголовного дела. Однако суд не смог избрать меру пресечения для Порошенко, вынесение решения по делу перенесли на 19 января, на 14:00.

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