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Прокуратура оспорила решение суда по делу Порошенко

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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21 января, 14:38
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Прокуратура требует изменения меры пресечения
Судья Печерского района Алексей Соколов (фото слева) пятый президент Украины Петр Порошенко (фото справа) Фото: коллаж "Сегодня"
Судья Печерского района Алексей Соколов (фото слева) пятый президент Украины Петр Порошенко (фото справа) Фото: коллаж "Сегодня"

Офис Генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"Прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн", – говорится в сообщении.

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Отметим, что следственный судья Печерского райсуда столицы Алексей Соколов, который вынес решение по мере пресечения пятого президента Петра Порошенко, на следующий день внезапно взял отпуск.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков сообщил, что подал уже апелляцию, так как считает, что любая мера пресечения не является законной, ведь подозрение не обосновано.

Другой защитник пятого президента Игорь Головань сообщил, что 3 февраля суд рассмотрит апелляцию на арест имущества Порошенко.

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Суд по делу Порошенко

  • 17 января стартовал суд над Петром Порошенко. Его обвиняют в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Порошенко подозревают в том, что он принимал участие в преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
  • В день суда судье Соколову, который должен объявлять решение о мере пресечения Петру Порошенко, якобы стало плохо. Вскоре канцелярия Печерского райсуда Киева опровергла информацию, они сообщили, что Соколов находится в совещательной комнате. Там он пробыл 5 часов. Прокуратура просила суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В качестве альтернативы аресту прокуроры просили суд назначить Порошенко залог в размере один миллиард гривен. Они обосновывают такой размер залога размером нанесенного ущерба, имущественным состоянием политика и характером уголовного дела. Однако суд не смог избрать меру пресечения для Порошенко, вынесение решения по делу перенесли на 19 января на 14:00.
  • 19 января Соколов избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Также он возложил на Порошенко ряд процессуальных обязанностей.
  • Политолог Руслан Бортник считает, что одной из причин, по которой суд не отправил Порошенко в СИЗО или под домашний арест, являются настойчивые рекомендации США. В Белом доме считают, что сейчас не время устраивать политические разборки и раскалывать народ внутри страны, в то время, когда на границе стоят российские танки и 100-тысячный воинский контингент. Кроме того, возле Печерского суда было много сторонников Порошенко. Если бы его арестовали и попытались вывезти из суда на "автозаке", могли бы вспыхнуть потасовки протестующих с полицией и неизвестно, во что бы переросло противостояние.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, по каким еще причинам суд оказался лояльным к пятому президенту Украины и почему не назначил суровую меру пресечения политику, подозреваемому в госизмене.

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