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Порошенко знову піде до суду – названо дату

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25 січня, 16:14
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Призначено строки розгляду апеляції

Київський апеляційний суд 28 січня розгляне апеляції у справі п’ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, якому раніше Печерський райсуд призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

"Судове засідання з апеляційної скарги прокурора та апеляційної скарги сторони захисту... призначено на 28 січня 2022 року (11 год. 00 хв.), зала судового засідання № 201", – повідомили у пресслужбі суду.

Також визначено склад суду: суддя-доповідач М.О. Ященко, судді В.М. Лашевич, І.О. Рибак.

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Петро Порошенко
Петро Порошенко

Справа Порошенка

  • Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру у держзраді 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
  • П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
  • У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто він був відправлений за місцем проживання, і навіть за місцем роботи.
  • Незадовго до цього, 17 грудня, слідчі ДБР намагалися особисто вручити повістку п'ятому президентові, проте Порошенко поїхав від них автомобілем. Того ж дня Порошенко відбув в закордонну поїздку, яка тривала місяць.
  • 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва, де його зустрічали прихильники.
  • Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.
  • Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенкові заставу у розмірі одного мільярда гривень.
  • Після цього Офіс Генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

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