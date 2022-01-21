Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 💼 Суд над Порошенком 💥 Телефонні терористи ⚡ Обстріляли офіс Гордона
СЬОГОДНІ Влада Події

"На Порошенка накинули вуздечку": названо серйозну поразку п'ятого президента

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 січня, 00:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Політолог пояснив наслідки рішення Печерського суду у справі про держзраду

Рішення Печерського райсуду Києва відпустити п'ятого президента України Петра Порошенка під особисте зобов'язання схоже на перемогу політика, проте насправді для Порошенка це стало стратегічною поразкою.

Така думка в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив політолог Руслан Бортник.

Реклама

"Ця ситуація була схожа нібито на перемогу Порошенка. Можливо, тактично, на перший погляд, кон'юнктурно воно так і є. Але це не перемога Порошенка у стратегічному плані, бо у стратегічному плані це рішення означає, що тепер на Петра Олексійовича накинули прокурорську слідчу вуздечку", – пояснив експерт.

Петро Порошенко
Петро Порошенко

За його словами, тепер слідчі органи контролюватимуть кожен крок п'ятого президента:

"Якщо Петро Олексійович захоче брати участь у будь-яких політичних заходах, конференціях, зборах, до посольства США захоче сходити, йому цього дня можуть банально призначити допит у слідчого, щоб він нікуди не ходив. Більше того – у нього відібрали закордонний паспорт, позбавили його можливості ефективної конфіденційної комунікації із західними партнерами".

Як зазначив Бортник, стратегічно Петра Порошенка втягли у канву дуже токсичної для нього справи.

Реклама

"Тепер я переконаний – до наступних президентських виборів тягнеться ця справа – серіалами, сезонами, з новими показаннями, вона розділиться на кілька гілок. Суперечки щодо запобіжного заходу, суперечки щодо суті справи, оскарження різних рішень слідчих і суддів, це все розгалужується як дерево, але все це дерево інформаційно використовуватиметься для підняття та нагадування звинувачення – "торгівлі на крові", звинувачення щодо того, що Петро Порошенко разом із Медведчуком торгували, коли українські солдати гинули. Тому стратегічно – це поразка Петра Порошенка", – наголосив він.

На думку експерта, перемогою для Порошенка "було б лише виправдання, відхилення взагалі запобіжного заходу".

"Адвокати і сам Петро Порошенко чудово це розуміють. Похід на Банкову був "пірровою перемогою", гарною міною за поганої гри", – додав Бортник.

Справа Порошенка

  • Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру у держзраді 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
  • П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
  • У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто він був відправлений за місцем проживання, і навіть за місцем роботи.
  • Незадовго до цього, 17 грудня, слідчі ГБР намагалися особисто вручити повістку п'ятому президентові, проте Порошенко поїхав від них автомобілем. Того ж дня Порошенко відбув до закордонної поїздки, яка тривала місяць.
  • 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва, де його зустрічали прихильники.
  • Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.
  • Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенкові заставу у розмірі одного мільярда гривень.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Блінкен не заступався, але наполегливо рекомендував". Чому США допомогли Порошенку уникнути СІЗО Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко "Золотий вік": чим 44-річний Володимир Зеленський відрізняється від своїх ровесників, простих українців Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
21 січня. Джордж Маршалл. 65 років тому президент США Гаррі Трумен призначив держсекретарем країни куратора ядерного проєкту, майбутнього “рятівника” Європи - автора плана Маршалла…
На зустріч із героєм!
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3696

Євро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

72 348

захворіло за тиждень в Україні

+92%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти