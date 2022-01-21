"На Порошенка накинули вуздечку": названо серйозну поразку п'ятого президента

Політолог пояснив наслідки рішення Печерського суду у справі про держзраду

Рішення Печерського райсуду Києва відпустити п'ятого президента України Петра Порошенка під особисте зобов'язання схоже на перемогу політика, проте насправді для Порошенка це стало стратегічною поразкою.

Така думка в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив політолог Руслан Бортник.

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"Ця ситуація була схожа нібито на перемогу Порошенка. Можливо, тактично, на перший погляд, кон'юнктурно воно так і є. Але це не перемога Порошенка у стратегічному плані, бо у стратегічному плані це рішення означає, що тепер на Петра Олексійовича накинули прокурорську слідчу вуздечку", – пояснив експерт.

Петро Порошенко

За його словами, тепер слідчі органи контролюватимуть кожен крок п'ятого президента:

"Якщо Петро Олексійович захоче брати участь у будь-яких політичних заходах, конференціях, зборах, до посольства США захоче сходити, йому цього дня можуть банально призначити допит у слідчого, щоб він нікуди не ходив. Більше того – у нього відібрали закордонний паспорт, позбавили його можливості ефективної конфіденційної комунікації із західними партнерами".

Як зазначив Бортник, стратегічно Петра Порошенка втягли у канву дуже токсичної для нього справи.

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"Тепер я переконаний – до наступних президентських виборів тягнеться ця справа – серіалами, сезонами, з новими показаннями, вона розділиться на кілька гілок. Суперечки щодо запобіжного заходу, суперечки щодо суті справи, оскарження різних рішень слідчих і суддів, це все розгалужується як дерево, але все це дерево інформаційно використовуватиметься для підняття та нагадування звинувачення – "торгівлі на крові", звинувачення щодо того, що Петро Порошенко разом із Медведчуком торгували, коли українські солдати гинули. Тому стратегічно – це поразка Петра Порошенка", – наголосив він.

На думку експерта, перемогою для Порошенка "було б лише виправдання, відхилення взагалі запобіжного заходу".

"Адвокати і сам Петро Порошенко чудово це розуміють. Похід на Банкову був "пірровою перемогою", гарною міною за поганої гри", – додав Бортник.

Справа Порошенка