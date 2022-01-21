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Адский ответ. Порошенко объяснил, как остановить Путина в три приема

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 января, 23:44
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Пятый президент подчеркнул, что Украина должна стать сильнее

Остановить агрессию президента России Владимира Путина против Украины могут три фактора – западные санкции, укрепление украинской обороноспособности и переоценка Кремлем собственных сил.

Такое мнение высказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

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"Для того, чтобы остановить Путина, должны быть три фактора. Первый фактор – Россия должна быть слабой, и ослабят Россию мощные "адские санкции", которые должны принять наши партнеры… Вторая позиция – Украина должна быть сильной. Сильной она будет в первую очередь через укрепление обороноспособности", – рассказал Порошенко.

По его словам, власть должна создать стратегические резервы на случай мобилизации.

"Я знаю, что это такое – проводить мобилизацию в условиях пустого резерва. Мы должны разработать план мобилизации и запустить его с первых минут агрессии. Сейчас нужно иметь первую очередь резерва, мы ее создали, она есть. Но нам нужно вещевое, продовольственное, боевое, топливное, медицинское и остальное обеспечение для того, чтобы иметь возможность противостоять агрессорам", – объяснил политик.

По словам пятого президента, необходимо срочно внести изменения в госбюджет, чтобы увеличить финансирование армии.

"Нам надо знать, что нужно просить у наших партнеров. Мы должны обеспечить средства противовоздушной обороны, мы должны обеспечить позицию радиоэлектронной борьбы, должны обеспечить средства разведки, должны обеспечить контрбатареи. Так Путин не будет иметь никаких иллюзий, какую цену он заплатит, когда пойдет на нас в наступление", – отметил он.

Также Порошенко подчеркнул, что Путин сегодня опьянел от своей безнаказанности, и Запад может этим воспользоваться.

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"Группа старцев" в России принимает решение, что получив победу в Крыму и Севастополе в 2014, как они считают, получив победу на Донбассе, как они считают, получив победу в Сирии, как они считают, они же сумасшедшие, получив победу в Беларуси в 2020 году, получив победу в Казахстане в 2021-2022 году, на сегодняшний день они опьянели от собственной безнаказанности, того, что они могут идти дальше и дальше, поскольку не получили соответствующей реакции мира. Мир сегодня должен сделать "адский ответ" в случае, если Путин окончательно сойдет с ума", – сказал пятый президент.

Россия угрожает Западу из-за Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января пригрозил "серьезными последствиями" в случае "масштабного развертывания сил и средств" НАТО в Украине.

"До Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств Альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия. Этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны, на которые мы ожидаем получить на следующей неделе", – говорится в сообщении МИД РФ.

В то же время, Сергей Лавров заявил, что РФ не собирается нападать на Украину.

Сейчас у границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. Также была опубликована карта мест дислокации российских войск.

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Наиболее вероятным периодом для вторжения в Украину эксперты называют вторую половину января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за погоды.

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