"На Порошенко набросили уздечку": названо серьезное поражение пятого президента

Решение Печерского райсуда Киева отпустить пятого президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство выглядит как победа политика, однако на самом деле для Порошенко это стало стратегическим поражением.
Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал политолог Руслан Бортник.
"Эта ситуация выглядела якобы как победа Порошенко. Возможно, тактически, на первый взгляд, конъюнктурно оно так и есть. Но это не победа Порошенко в стратегическом плане, потому что в стратегическом плане это решение означает, что теперь на Петра Алексеевича набросили прокурорскую следственную уздечку", – объяснил эксперт.
Далее по теме
По его словам, теперь следственные органы будут контролировать каждый шаг пятого президента:
"Если Петр Алексеевич захочет принимать участие в каких-либо политических мероприятиях, конференциях, собраниях, в посольство США захочет сходить, ему в этот день могут банально назначить допрос у следователя, чтобы он никуда не ходил. Более того – у него отобрали загранпаспорт, лишили его возможности эффективной конфиденциальной коммуникации с западными партнерами".
Как отметил Бортник, стратегически Петра Порошенко втянули в канву очень токсичного для него дела.
"Теперь я убежден – до следующих президентских выборов будет тянуться это дело – сериалами, сезонами, с новыми показаниями, она разделится на несколько ветвей. Споры вокруг меры пресечения, споры вокруг сути дела, обжалование разных решений следователей и судей, это все разветвляется как дерево, но все это дерево будет информационно использоваться для поднятия и напоминания обвинения – "торговли на крови", обвинения относительно того, что Петр Порошенко вместе с Медведчуком торговали, когда украинские солдаты гибли. Потому стратегически – это поражение Петра Порошенко", – подчеркнул он.
По мнению эксперта, победой для Порошенко "было бы только оправдание, отклонение вообще меры пресечения".
"Адвокаты и сам Петр Порошенко прекрасно это понимают. Поход на Банковую был "пирровой победой", хорошей миной при плохой игре", – добавил Бортник.
Дело Порошенко
- Напомним, Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене 20 декабря. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
- В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично, оно было отправлено по месту жительства, а также по месту работы.
- Незадолго до этого, 17 декабря, следователи ГБР пытались лично вручить повестку пятому президенту, однако Порошенко уехал от них на автомобиле. В тот же день Порошенко отбыл в заграничную поездку, которая длилась месяц.
- 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев, где его встречали сторонники.
- Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Однако имущество политика арестовали.
- Прокуратура просила суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В качестве альтернативы аресту прокуроры просили суд назначить Порошенко залог в размере одного миллиарда гривен.