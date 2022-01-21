"На Порошенко набросили уздечку": названо серьезное поражение пятого президента

Политолог объяснил последствия решения Печерского суда по делу о госизмене

Решение Печерского райсуда Киева отпустить пятого президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство выглядит как победа политика, однако на самом деле для Порошенко это стало стратегическим поражением.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал политолог Руслан Бортник.

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"Эта ситуация выглядела якобы как победа Порошенко. Возможно, тактически, на первый взгляд, конъюнктурно оно так и есть. Но это не победа Порошенко в стратегическом плане, потому что в стратегическом плане это решение означает, что теперь на Петра Алексеевича набросили прокурорскую следственную уздечку", – объяснил эксперт.

Петр Порошенко

По его словам, теперь следственные органы будут контролировать каждый шаг пятого президента:

"Если Петр Алексеевич захочет принимать участие в каких-либо политических мероприятиях, конференциях, собраниях, в посольство США захочет сходить, ему в этот день могут банально назначить допрос у следователя, чтобы он никуда не ходил. Более того – у него отобрали загранпаспорт, лишили его возможности эффективной конфиденциальной коммуникации с западными партнерами".

Как отметил Бортник, стратегически Петра Порошенко втянули в канву очень токсичного для него дела.

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"Теперь я убежден – до следующих президентских выборов будет тянуться это дело – сериалами, сезонами, с новыми показаниями, она разделится на несколько ветвей. Споры вокруг меры пресечения, споры вокруг сути дела, обжалование разных решений следователей и судей, это все разветвляется как дерево, но все это дерево будет информационно использоваться для поднятия и напоминания обвинения – "торговли на крови", обвинения относительно того, что Петр Порошенко вместе с Медведчуком торговали, когда украинские солдаты гибли. Потому стратегически – это поражение Петра Порошенко", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, победой для Порошенко "было бы только оправдание, отклонение вообще меры пресечения".

"Адвокаты и сам Петр Порошенко прекрасно это понимают. Поход на Банковую был "пирровой победой", хорошей миной при плохой игре", – добавил Бортник.

Дело Порошенко